Ali İhsan Yavuz: Cumhurbaşkanımız özgürlük alanlarını genişletirken ölümü göze aldı

Yayınlanma: 03.08.2024 - 19:06

Güncelleme: 03.08.2024 - 19:07

Partisinin Van İl Başkanlığınca Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli konferans salonunda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Yavuz, herkesin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında kenetlenmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetleri döneminde özgürlüklerin genişletilmesi için önemli adımların atıldığını öne süren Yavuz, şunları kaydetti:

"Özgürlük alanlarını genişletirken, engelleri kaldırırken Sayın Cumhurbaşkanı'mız her seferinde ölümü göze aldı. Ölümü göze almasaydı, kefenini giyerek önümüze geçmemiş olsaydı bütün bunlar olmazdı. Başörtüsü gibi Ayasofya'yı ibadete açmanın adı da ölüme gitmek demektir. Onu da yine bir yiğit göze aldı ve elhamdülillah Ayasofya açıldı."