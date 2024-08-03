MetroPOLL Araştırma'dan yeni anket: AKP'den kopan seçmen kimi tercih ediyor?
MetroPOLL Araştırma'nın yapmış olduğu '14 Mayıs 2023’te AKP’ye oy veren seçmenin bugünkü parti tercihleri' başlıklı anketinde seçmenlere 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusu soruldu.
MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sancar, araştırma şirketinin yapmış olduğu '14 Mayıs 2023’te AKP’ye oy veren seçmenin bugünkü parti tercihleri' başlıklı anketi sosyal medya hesabından paylaştı.
Araştırma Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemiyle 12-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında toplam 1699 kişiyle yapıldı.
Seçmenlere ''Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?'' diye sorulan ankette 14 Mayıs 2023 milletvekili seçiminde AKP'ye oy veren yüzde 35,32'lik seçmenin oransal ve puansal dağılımı paylaşıldı.
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