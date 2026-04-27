Ali Kaya'nın iddianamesinde yetki krizi: Uyuşmazlık Yargıtay’a taşındı

İBB Davası kapsamında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun tutuklu kardeşi Ali Kaya hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlamasıyla geçtiğimiz haftalarda hazırlanan iddianamenin ardından dosyada yetki krizi çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamenin kabul sürecinde dosya Bodrum’a gönderildi. Ancak Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, suç yerinin İstanbul olduğu ve tüm usuli işlemlerin İstanbul’da yürütüldüğü gerekçesiyle yetkisizlik kararı verdi.

Mahkeme, dosyada yargılama yetkisinin İstanbul’da olduğunu belirterek dosyanın İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

Ancak İstanbul ve Bodrum mahkemeleri arasında yetki uyuşmazlığı oluştu. Bu nedenle dosyanın, merci tayini için Yargıtay ilgili ceza dairesine gönderilmesine karar verildi.

Öte yandan, daha önce tutuklanan Ali Kaya’nın tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.