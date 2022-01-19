Ali Kemal Özcan'dan Erdoğan ve Demirtaş yorumu: "Çıktığında canını kurtarabilirse..."

19 Ocak 2022 Çarşamba, 09:16

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek” sözleri üzerine Tunceli Munzur Üniversitesi Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Kemal Özcan'dan bir değerlendirme geldi.

2019 yılında yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşen ve Öcalan’ın HDP'ye yönelik “yerel seçimlerde tarafsız kalın” çağrısını bir mektupla aktarmasıyla hatırlanan Ali Kemal Özcan, Erdoğan’ın geçen hafta (12 Ocak 2022) grup konuşmasında yaptığı çıkışı üzerine konuştu.

Medyascope’ta Ferit Aslan'ın sorularını yanıtlayan Ali Kemal Özcan, “Erdoğan’ın niyetinin ne olduğunu bilemem. Bunu yalnız Erdoğan mı biliyor? Selahattin Demirtaş’ın Öcalan’a, Öcalan’dan da öte Kürt halkına, çıktığında bunlar sorulacak. Sen ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ niye dedin?” dedi.

Kendisini seçim öncesinde İmralı Adası’na gönderenin “devlet” olduğunu söyleyen Özcan, “Devlet kim? Başındaki Erdoğan. Ben Erdoğan’ın onay ve takdiri olmadan gidemem. Bu doğrudur, bunu kaç kez söyledim” diye konuştu.

Özcan, "çözüm süreci"ni bozmaktan sorumlu tuttuğu Selahattin Demirtaş için ise “Çıktığında canını kurtarırsa eğer, siyaseten iş yapmayı bırakın sadece Abdullah Öcalan canını kurtarabilir" değerlendirmesi yaptı.

Özcan, “Erdoğan şu anda eski Erdoğan değil. Sayın Erdoğan 'titreyip kendine dönerse, fabrika ayarlarına dönerse Öcalan faktörünü yeniden devreye koyarlar” dedi.