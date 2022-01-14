Son dakika | Demirtaş'tan Erdoğan'a 'İmralı' yanıtı

14 Ocak 2022 Cuma, 15:45

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında CHP ve HDP'yi hedef almıştı. Erdoğan, CHP'yi dini istismar etmekle suçladı, HDP'li Demirtaş'ın da İmralı'ya hesap vereceğini söylemişti.

Demirtaş, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın İmralı açıklamalarına cevap verdi.

Demirtaş, "Siyasetçiler halka, partisine, parlamentoya, BAĞIMSIZ yargıya hesap verir. Sen benim için "kaygılanmayı" bırak da kendi vereceğin hesabı düşün" dedi.

Siyasetçiler halka, partisine, parlamentoya, BAĞIMSIZ yargıya hesap verir.



Sen benim için "kaygılanmayı" bırak da kendi vereceğin hesabı düşün. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 14, 2022

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili kullandığı ifadeler dikkat çekti.

"PKK’nın güdümündeki parti ne yapacağını, ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor. Bunların göğsündeki şeref madalyası dağa kaçırdığı yavrular, bunlardaki vicdan bu" diyen Erdoğan, terör örgütü PKK lideri Öcalan'la Demirtaş arasında "hesaplaşma" olduğunu iddia etti. Erdoğan, "Edirne'deki, en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediliyor ki her yer şu anda toz pembe. Değil. Onlarında kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar" dedi.