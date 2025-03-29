Ali Mahir Başarır haciz konulan Porsche marka aracını paylaştı: 'Ne kadar lüks değil mi?'
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal'ın aracına haciz kondurduğunu açıkladı ve aracının fotoğrafını paylaştı.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, X hesabından yaptığı açıklamada Prosche marka aracını paylaştı.
Başarır, Avukat Mustafa Doğan İnal'ın aracına haciz kondurduğunu açıkladı.
Karara tepki gösteren Başarır, "Cumhurbaşkanının avukatı Mustafa Doğan İnal Porsche Marka bu aracıma haciz ve bağlama koymuş 20 yıl önce aldığım ama bir türlü restore edemediğin bir araç icraya gerek yok hemen vermeye hazırım 20.000 TL da taşıma ücreti vereceğim ne kadar lüks araç değil mi!" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanının avukatı Mustafa doğan İnal Porsche Marka bu aracıma haciz ve bağlama koymuş 20 yıl önce aldığım ama bir türlü restore edemediğin bir araç icraya gerek yok hemen vermeye hazırım 20.000 TL da taşıma ücreti vereceğim ne kadar lüks araç değil mi! pic.twitter.com/7RszDhBu20— Ali Mahir Başarır (@alimahir) March 28, 2025
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