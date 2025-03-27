Ali Mahir Başarır o anları paylaştı: 'CHP'nin seçim otobüsü kaçırıldı'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, RTÜK binasına doğru hareket ettikleri sırada CHP'nin seçim arabasının kaçırıldığını açıkladı. Başarır o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ali Mahir Başarır o anları paylaştı: 'CHP'nin seçim otobüsü kaçırıldı'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 21:07

CHP Grubu, RTÜK'ün muhalif kanallara verdiği cezaya tepki göstermek için RTÜK binası önünde basın açıklaması düzenledi.

Grupta yer alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, RTÜK'e gittikleri sırada CHP seçim arabasının kaçırıldığını açıkladı.

Basın açıklamasında da konuya değinen Başarır şöyle konuştu:

"Buraya gelirken parti aracımızı otobüsümüzü buraya getiremedik. Bir polis kontak anahtarını aldı, başka birisine verdi. CHP'nin seçim arabası kaçırıldı."

"ÇALMANIZA ALIŞTIK..."

Daha sonra X hesabından paylaşım yapan Başarır, olayın ayrıntılarını video ekleyerek şu sözlerle paylaştı:

"Arkadaşlar, çalmanıza alıştık da bu kadarına biz de şaşırdık! 

İnsan otobüs çalar mı?

Pes yahu!

20.30’da RTÜK önünde yapacağımız açıklama öncesinde polis, kanunsuz emirle, Türkiye’nin birinci partisinin parti otobüsünü engellemeye çalışıyor!

Hukuksuzluğun ve kanunsuzluğun tarihini yazıyorsunuz!"


Etiketler: #RTÜK #Ali Mahir Başarır #Basın Açıklaması

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