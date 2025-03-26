CHP'li Ali Mahir Başarır'dan 'müdahale' önlemi! Kendini siper etti, gençleri Saraçhane'den metroya kadar götürdü

Yayınlanma: 26.03.2025 - 13:04

Güncelleme: 26.03.2025 - 13:05

Türkiye'de, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan kitlesel eylemler devam ediyor.

İBB Başkan İmamoğlu'nun 19 Mart sabahında evinden gözaltına alınmasının ardından yurdun dört bir yanında milyonlarca yurttaş ve öğrenci sokaklara dökülerek anayasal gösteri haklarını kullandı.

POLİS ŞİDDETİ GÜNDEM OLDU

İstanbul'daki gösterilerin merkez noktası olan Saraçhane'de birçok defa polislerin göstericilerin dağıtılması için 'sert müdahalede bulunduğu görüldü, bu anları görüntüleyen gazeteciler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALİ MAHİR BAŞARIR'DAN ÖRNEK HAREKET

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır dün akşam Saraçhane için finali yapılan buluşmanın ardından yaptığı hareket ile gündem oldu.

Buluşmanın sona ermesinin ardından göstericilere polis ekipleri tarafından müdahale edilmesin diye yurttaşlar ile kol kola girerek metroya kadar yürüdü.

Başarır'ın görüntüleri takdirleri topladı.

"GENÇLERİMİZ ÜLKEMİZİ, BİZ DE GENÇLERİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

O anları sosyal medyadan da paylaşan Başarır; şu ifadeleri kullandı:

"Saraçhane, demokrasi meydanıdır. Ekrem Başkanımızın yol arkadaşlarının, adalete susamış milyonların meydanıdır! Gençlerimiz ülkemizi, biz de gençlerimizi çok seviyoruz. Hiçbir provokasyona gelmeden darbeye direnecek; adalet ve demokrasi yolumuzdan dönmeyeceğiz!"