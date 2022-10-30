Ali Mahir Başarır ile Mustafa Doğan İnal birbirine girdi

30 Ekim 2022 Pazar, 00:35

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve 4 belediye personelinin yargılandığı "yolsuzluk" ve "zimmete para geçirme" davasının 9. duruşması bugün Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.

Tutuksuz yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman’ın avukatı Deniz Baykal, Salman’ın suçsuzluğuna ilişkin bilirkişi raporuna dikkat çekmişti.

Duruşmada Vefa Salman’ın henüz görevde olmadığı 2014 yılına ait bir soruşturmanın da dosyaya eklenmesine karar verilmişti.

CHP’Lİ BAŞARIR MAHKEME HEYETİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Mahkeme heyetinin bu kararına ve Salman’ın göreve iade edilmemesine tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır mahkeme heyetine “Yazıklar olsun. Bu yaptığınız doğru değil, burada adalet falan yok” dedi. CHP heyeti ardından mahkeme salonunu terk etmişti.

Vefa Salman'ın yargılandığı davada CHP’liler mahkeme heyetine tepki göstermişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP’lilere ‘eşkıya takımı’ derken, CHP 'den “Eşkıya arıyorsan yanındaki baronlara bakacaksın” yanıtı gelmişti.

ALİ MAHİR BAŞARIR İLE MUSTAFA DOĞAN İNAL BİRBİRİNE GİRDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılandığı davada üzerinden birbirlerine ağır sözler sarf ettiler.

İnal, 27 Ekim tarihinde mahkeme heyetine tepki gösteren Başarırı'ın görüntülerini paylaşarak "Rüşvetten yargılanan yalova belediye başkanının duruşması… İstiklal mahkemeleri ve yassıada mahkemesi gibi kendilerinden talimat almadığı için yapıyor bunu terbiyesiz. Bunlar için mahkeme solunu basmak,tehdit etmek,küstahlık,yalan,riya,yolsuzluk yapmak vaka i adiyeden şeyler" ifadelerine yer vermişti.

Rüşvetten yargılanan yalova belediye başkanının duruşması…

İstiklal mahkemeleri ve yassıada mahkemesi gibi kendilerinden talimat almadığı için yapıyor bunu terbiyesiz.

Bunlar için mahkeme solunu basmak,tehdit etmek,küstahlık,yalan,riya,yolsuzluk yapmak vaka i adiyeden şeyler pic.twitter.com/fJjwqLa20w — Mustafa Doğan İNAL (@mustafadinal) October 27, 2022

BAŞARIR: FETÖCÜLERDEN PARA, REZİDANS ALAN NAMUSSUSDUR!

İnal'ın paylaşımını alıntılayan Başarır da "Hey avukat şerefin varsa Vefa Salman’ın da senin de gel mal varlığını araştıralım haksız, hukuksuz zenginleşen şerefsizdir! Fetöcülerden para, rezidans alan namussusdur! Haydi?" dedi.

Hey avukat şerefin varsa Vefa Salman’ın da senin de gel mal varlığını araştıralım haksız, hukuksuz zenginleşen şerefsizdir! Fetöcülerden para, rezidans alan namussusdur! Haydi? https://t.co/LWeySAaVHT — Ali Mahir Başarır (@alimahir) October 29, 2022

İNAL: BU İDDİANA DA DAVA AÇIYORUM

Daha sonra Başarır'a yanıt veren İnal, "İspat etmessen senden şerfsiz ve namussuzu yok. Ona buna çamur atarak, palyaçoluk yaparak hayatına devam eden yeteneksiz boş birisin. Daha önce kazandığım tazminatlar az geldi sanırım. Bu iddiana da dava açıyorum gel ispatla mahkemede para ve rezidansı yapancı herif" ifadelerine yer verdi.

İspat etmessen senden şerfsiz ve namussuzu yok. Ona buna çamur atarak, palyaçoluk yaparak hayatına devam eden yeteneksiz boş birisin.

Daha önce kazandığım tazminatlar az geldi sanırım.

Bu iddianada dava açıyorum gel ispatla mahkemede para ve rezidansı yapancı herif. https://t.co/DPj6PBDQJj — Mustafa Doğan İNAL (@mustafadinal) October 29, 2022

BAŞARIR: O TAZMİNATLARI VEREN HAKİMLERİ DE HERKES BİLİYOR!

Başarır da şu yanıtı verdi:

Palyaçoluk bile kara paracılıktan hırsızlıktan iyidir; o tazminatları veren hakimleri de herkes biliyor! “Yazıklar olsun” seni odasına kabul eden o hakimlere!

Palyaçoluk bile kara paracılıktan hırsızlıktan iyidir; o tazminatları veren hakimleri de herkes biliyor! “ yazıklar olsun” seni odasına kabul eden o hakimlere! https://t.co/GszVCxqDHY — Ali Mahir Başarır (@alimahir) October 29, 2022

İNAL: AL SANA FIRSAT...

İnal da şöyle dedi:

Buna da dava açıyorum boş beleş Ali Mahir. Kimmiş hırsız gel ispatla! Az sonra UYAP tan açıp davayı burdan paylaşacağım. Al sana fırsat, fetö parası,rezidans ve hırsızlığı gel ispatla. Bütün twitter alemi şahit olsun, izlesin.

Buna da dava açıyorum boş beleş Ali Mahir.

Kimmiş hırsız gel ispatla!

Az sonra UYAP tan açıp davayı burdan paylaşacağım.

Al sana fırsat, fetö parası,rezidans ve hırsızlığı gel ispatla.

Bütün twitter alemi şahit olsun,izlesin. https://t.co/K8hLmWwMhw — Mustafa Doğan İNAL (@mustafadinal) October 29, 2022

İNAL'DAN BAŞARIR'A TAZMİNAT DAVASI

Yeni bir paylaşımda bulunun İnal, Başarır'a, kişilik haklarına haksız saldırı sebebiyle tazminat davası açtığını duyurdu. İnal, "Yalancı iftiracı Ali Mahir’e tazminat davalarımı açıp suç duyumu yaptım. Mahkemeye parmak sallayıp,iftira atarak öyle sıyrılamassın. Hadi bakalım gel ispatla! Kazanacağım tazminatlar yine ihtiyaç sahiplerine,yetimlere ve muhacirlere inşAllah" ifadelerine yer verdi.

Yalancı iftiracı Ali Mahir’e tazminat davalarımı açıp suç duyumu yaptım.

Mahkemeye parmak sallayıp,iftira atarak öyle sıyrılamassın. Hadi bakalım gel ispatla!

Kazanacağım tazminatlar yine ihtiyaç sahiplerine,yetimlere ve muhacirlere inşAllah pic.twitter.com/hJCiJhZNcp — Mustafa Doğan İNAL (@mustafadinal) October 29, 2022

BAŞARIR’A ‘SOYLU’YU TEHDİT ETTİN’ FEZLEKESİ

Ankara başsavcılığı, Edremit Belediyesi’nce düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, Soylu’ya yönelik sözlerini gerekçe göstererek, Başarır hakkında ‘tehdit’ iddiasıyla fezleke düzenlemişti.

AA’nın haberine göre, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Başarır’ın, Edremit Belediyesi’nce 20 Ağustos’ta düzenlenen 5’inci Edremit Kitap ve Kültür Sanat Fuar programındaki konuşmasına yer verildi. Başarır o konuşmada şunları söylemişti:

“…Birçok milletvekili yargılanacaktır. Ama bir kişi özel yargılanacaktır; o da Süleyman Soylu, olayı başlıyor. Ona af yok. Ona asla af yok, bunu bilin.”

Şikayete konu beyanların bazı basın-yayın organları ve haber sitelerinde de yer bulduğu kaydedilen fezlekede, Soylu’ya yönelik söylemlerle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu iddia edildi: