CHP'li Ali Mahir Başarır paylaştı: Torba kanun teklifinde AKP sıraları boş kaldı!
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM torba kanun teklifi görüşmelerinde AKP sıralarının boş olmasına tepki gösterdi. Başarır, “AKP Grubu, seçim öncesi fiilen de koltukları terk etmeye başladı” dedi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) torba kanun teklifi görüşmeleri sırasında AKP sıralarının boş olduğuna dair sosyal medya hesabından video yayımladı.
Başarır, “Torba yasayı getirdiler. Öğrenci var, icra var, af var, halk var ama AKP milletvekilleri yok. Ben bu durumdan utanıyorum… İşte AKP milletvekillerinin milletin iradesine olan saygıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde torba kanun teklifi görüşülürken AKP sıralarının durumu bu! AKP Grubu, seçim öncesi fiilen de koltukları terk etmeye başladı” dedi.
İşte AKP milletvekillerinin milletin iradesine olan saygıları!— Ali Mahir Başarır (@alimahir) October 25, 2022
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde torba kanun teklifi görüşülürken AKP sıralarının durumu bu!
AKP Grubu, seçim öncesi fiilen de koltukları terk etmeye başladı! pic.twitter.com/AvlDdRt3Hg
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