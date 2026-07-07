Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ali Mahir Başarır 'mutlak butlan' yönetimine seslendi: '40 metre yürüyemezler'

Ali Mahir Başarır 'mutlak butlan' yönetimine seslendi: '40 metre yürüyemezler'

7.07.2026 13:41:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Ali Mahir Başarır 'mutlak butlan' yönetimine seslendi: '40 metre yürüyemezler'

Seçilmiş yönetimin CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, beş günlük Karadeniz programını değerlendirirken, "Ben butlan yönetimine şunu söylemek isterim; biz 40 kilometre yürüdük. El sıktık. Milletin gözünün içine baktık. Onları dinledik. Onlar da bir Trabzon’da Tirebolu'da, Hopa'da, Kemalpaşa'da, Pazar’da 40 metre yürüsün. 40 metre yürüyemezler" dedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Seçilmiş CHP yönetiminin Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Başarır, Karadeniz’deki saha programına ilişkin ANKA'ya açıklamalarda bulundu. Başarır; Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'a gittiklerini, son duraklarının Maçka olduğunu anlattı.

Açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki mutlak butlan yönetimine seslenen Başarır, "Ben butlan yönetimine şunu söylemek isterim; biz 40 kilometre yürüdük. El sıktık. Milletin gözünün içine baktık. Onları dinledik. Onlar da bir Trabzon’da Tirebolu'da, Hopa'da, Kemalpaşa'da, Pazar’da 40 metre yürüsün. 40 metre yürüyemezler. Çünkü millet onları o koltukta görmek istemiyor" dedi.

"O UMUDU YAŞATACAĞIZ"

Başarır, şunları söyledi:

“İnanılmazdı. Toplam yürüdüğümüz süreyi hesapladık, telefonlarda 40 kilometre yürümüşüz. Burada yurttaşlarımızla konuşmuşuz, dertleşmişiz. Bir sefer bir endişeleri var, 'Ülkemiz, bizler, yurttaşlar sahipsiz kalır mı?'; hepsi bu soruyu soruyor. Asla sizi sahipsiz bırakmayacağız. Genel başkanımız, il başkanlarımız, bizler dimdik ayaktayız. Bir şeyi gördük. Milletle bütünleşmiş bir haldeyiz. Biz milletle halkla iç içeyiz. Bu çok güzel ve inanılmaz anlar yaşadık. Duygusal anlar yaşadık. Coşkulu anlar yaşadık. Sarıldılar, ağladılar, güldüler. Ama biz onlara umut olduk.

Ben butlan yönetimine şunu söylemek isterim; biz 40 kilometre yürüdük. El sıktık. Milletin gözünün içine baktık. Onları dinledik. Onlar da bir Trabzon’da Tirebolu'da, Hopa'da, Kemalpaşa'da, Pazar’da 40 metre yürüsün. 40 metre yürüyemezler. Çünkü millet onları o koltukta görmek istemiyor. Umut Sayın Özgür Özel ve arkadaşları, umut bizleriz. O umudu yaşatacağız. Güneş doğacak. Ampul gibi yapay bir şekilde ülkeyi aydınlatmayacağız, güneş gibi doğacağız.”

İlgili Konular: #CHP #Ali Mahir Başarır

İlgili Haberler

CHP'li Başarır'dan 'NATO' gözaltılarına tepki: 'Amerika'da Trump daha rahat protesto ediliyor'
CHP'li Başarır'dan 'NATO' gözaltılarına tepki: 'Amerika'da Trump daha rahat protesto ediliyor' CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ankara'da düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi öncesi yapılan gözaltılara ilişkin, "Amerika'da Trump daha rahat protesto ediliyor ama Türkiye'de edilemiyor" dedi.
Başarır'dan CHP'de parti içi demokrasi vurgusu: ‘11 seçim kaybeden bir beyefendi geldi ve koltuğa oturdu’
Başarır'dan CHP'de parti içi demokrasi vurgusu: ‘11 seçim kaybeden bir beyefendi geldi ve koltuğa oturdu’ Rize'nin Fındıklı ilçesinde düzenlenen "Emperyalist Savaşlara ve NATO'ya Hayır" paneline katılan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, parti içi demokrasiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başarır, cumhurbaşkanı adayının tüm üyelerin oyuyla belirlenmesi ve seçim kaybeden genel başkanların görevi bırakması gerektiğini söyledi.
CHP'li Başarır'dan 'saha' mesajı: 'Butlancı arkadaşlar gelin, Maçka'da 40 metre yürüyün'
CHP'li Başarır'dan 'saha' mesajı: 'Butlancı arkadaşlar gelin, Maçka'da 40 metre yürüyün' CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye genelindeki saha çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, “Biz beş gündür il başkanımızla, ilçe başkanlarımızla, milletvekillerimizle 40 kilometre adım atmışız. Butlancı arkadaşlar hadi gelin Maçka'da 40 metre yürüyün de göreyim sizi” dedi.