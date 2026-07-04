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Başarır'dan CHP'de parti içi demokrasi vurgusu: ‘11 seçim kaybeden bir beyefendi geldi ve koltuğa oturdu’

Başarır'dan CHP'de parti içi demokrasi vurgusu: ‘11 seçim kaybeden bir beyefendi geldi ve koltuğa oturdu’

4.07.2026 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
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Başarır'dan CHP'de parti içi demokrasi vurgusu: ‘11 seçim kaybeden bir beyefendi geldi ve koltuğa oturdu’

Rize'nin Fındıklı ilçesinde düzenlenen "Emperyalist Savaşlara ve NATO'ya Hayır" paneline katılan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, parti içi demokrasiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başarır, cumhurbaşkanı adayının tüm üyelerin oyuyla belirlenmesi ve seçim kaybeden genel başkanların görevi bırakması gerektiğini söyledi.
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Rize Fındıklı’da belediye tarafından “Emperyalist Savaşlara ve NATO’ya Hayır” konulu panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Cervatoğlu’nun yaptığı panele konuşmacı olarak CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Eğitim Sen Rize Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kaya, EMEP Artvin İl Başkanı Ümit Kanlıoğlu katıldı.

Panelde savaş değil barış, çatışma değil dayanışma konuları ele alındı. Emperyalist politikaların bölgesel etkileri, savaş karşıtlığı ve barışın önemi masaya yatırıldı.

Hayati Aykut Parkı’nda düzenlenen panelde konuşan Başarır, parti içi demokrasiye vurgu yaptı. Başarır, cumhurbaşkanı adayının tüm üyelerin katılımıyla belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Başarır konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Benim üçüncü dönemim dolmuşsa artık milletvekili olarak orada görev yapmamam gerekiyor. Bir dönem seçim kaybeden liderin bırakması gerekiyor. Cumhurbaşkanı adayımızı 2 milyon üyenin oyuyla seçmemiz gerekiyor. Bu kararları alırken tüzüğe bunları koyarken 11 seçim kaybeden bir beyefendi geldi ve koltuğa oturdu. Ama şimdi tekrar bunların hepsini yapacağız.”

İlgili Konular: #CHP #NATO #Rize #Ali Mahir Başarır #Emperyalizm