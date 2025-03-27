RTÜK nerede? RTÜK'ün İstanbul’da bir ofisi var mı?

RTÜK ana merkez binası ve İstanbul Bölge Temsilciliği'nin nerede olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, RTÜK nerede? RTÜK'ün İstanbul’da bir ofisi var mı?

RTÜK nerede? RTÜK'ün İstanbul’da bir ofisi var mı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 18:32

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ana merkezinin ve İstanbul Bölge Temsilciliği'nin nerede olduğu merak ediliyor. Peki, RTÜK nerede? RTÜK'ün İstanbul’da bir ofisi var mı? İşte ayrıntılar...

RTÜK NEREDE?

RTÜK’ün ana merkezi, Türkiye’nin başkenti Ankara’da yer alıyor. Kurum, Üniversiteler Mahallesi'nde faaliyet gösteriyor. Burada, televizyon ve radyo yayınlarının düzenlenmesi, denetlenmesi ve ilgili kararların alınması gibi temel görevler yürütülüyor.

RTÜK İSTANBUL BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ NEREDE?

RTÜK’ün İstanbul’da da bir temsilciliği bulunuyor. İstanbul’daki temsilciliği Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde yer alıyor.


Etiketler: #RTÜK #nerede?

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