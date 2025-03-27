Yayınlanma: 27.03.2025 - 18:32

Güncelleme: 27.03.2025 - 18:32

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ana merkezinin ve İstanbul Bölge Temsilciliği'nin nerede olduğu merak ediliyor. Peki, RTÜK nerede? RTÜK'ün İstanbul’da bir ofisi var mı? İşte ayrıntılar...

RTÜK NEREDE?

RTÜK’ün ana merkezi, Türkiye’nin başkenti Ankara’da yer alıyor. Kurum, Üniversiteler Mahallesi'nde faaliyet gösteriyor. Burada, televizyon ve radyo yayınlarının düzenlenmesi, denetlenmesi ve ilgili kararların alınması gibi temel görevler yürütülüyor.

RTÜK İSTANBUL BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ NEREDE?

RTÜK’ün İstanbul’da da bir temsilciliği bulunuyor. İstanbul’daki temsilciliği Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde yer alıyor.