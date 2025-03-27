Basın Konseyi: 'RTÜK tarafsızlığını ve meşruiyetini yitirmiştir'

Yayınlanma: 27.03.2025 - 17:22

Güncelleme: 27.03.2025 - 17:22

Basın Konseyi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrikten", SZC TV, Halk TV, Tele 1 ve NOW TV’ye verilen cezalara tepki gösterdi.

Basın Konseyi'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun HALK TV, SÖZCÜ TV, NOW TV ve TELE1 TV kanallarına ve Youtube üzerinden yayın yapan iki yayıncıya verdiği kural ve kanun tanımaz cezalar, Türkiye’yi yönetenlerin ülke üzerinde kurmaya çalıştığı baskının yeni örnekleridir.

"KABUL EDİLEMEZ"

RTÜK toplantısı öncesinde, Kurul Başkanı Şahin’in yaptığı açıklamalar bile yayıncılık açısından açık bir sansürdür. Görevi dışına çıkarak medyayı denetlediğini iddia edenlerin, gerçeği halka ulaştırmakla yükümlü medyaya 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçuyla tarihte benzeri görülmemiş ekran karartma ve ağır para cezaları vermesi kabul edilemez.

Gürcistan’dan alınmış montaj görüntülerini Türkiye’de yaşanmış gibi gösteren ve halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işleyen kanallara hiçbir ceza verilmemiş olmasını ibretle izlemekteyiz. Ekranların günlerce karartılması ve milyonlarca liralık cezalar eşitlik ilkesine ve basın özgürlüğüne tamamen aykırıdır. RTÜK tarafsızlığını ve meşruiyetini yitirmiştir.”