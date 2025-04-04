Ali Mahir Başarır TCMB verileri ile seslendi: 'Boykota ekonomik zarar diyenler...'

Yayınlanma: 04.04.2025 - 19:50

Güncelleme: 04.04.2025 - 19:51

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması ile devam eden süreç kapsamında ekonomik kriz daha da derinleşti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da, "TCMB'nin (Merkez Bankası) swap hariç net rezervi iki haftada 27,7 milyar dolar azaldı" haberini yurttaşlarla paylaşarak, "AKP milli güvenlik sorunudur!" dedi.

"EKONOMİK ZARAR DİYENLER..."

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Mahir Başarır, şu ifadeleri kaydetti:

"AKP milli güvenlik sorunudur!

Milyonlarca yurttaşımızla, Saray ve şürekasına hizmet edenlere karşı başlattığımız boykota “ekonomiye zarar” diyenler, 27,7 milyar doları iki haftada buharlaştıranları görsün!"