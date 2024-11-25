Ali Mahir Başarır'dan Mustafa Varank'a belgeleriyle 'kreş' yanıtı: 'Tweet bu kadar, gerizekalı'

Yayınlanma: 25.11.2024 - 21:23

Güncelleme: 25.11.2024 - 21:24

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bir yazı göndererek belediyelere ait kreşlerin kapatılması talebine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kadınlar çalışsın, çocuklar eşit bir başlangıç yapsın diye açtığımız kreşlere dokunmak, çocukların geleceğini hedef almaktır. Hadi gel kapat da görelim!" ifadeleri ile tepki gösterdi.

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Özel'in bu ifadelerini alıntılayarak, "Milli Eğitim Bakanımız açıkladı, gönderilen yazıda kreşlerle alakalı hiçbir ifade yok" ifadeleri ile yazıda kreşlerle alakalı hiçbir ifadenin olmadığını iddia etti.

Varank ayrıca şunları ekledi:

"Daha kreş ile anaokulu arasındaki farkı bilmeyen bir genel başkansın. Aklın erer mi bilmiyorum ama tek tek yazayım; Milli Eğitim Bakanımız açıkladı, gönderilen yazıda kreşlerle alakalı hiçbir ifade yok. Kaldı ki, kreşler MEB'in yetkisinde bir alan da değil.

İçerisinde kreş kapatma ifadesi geçmeyen, parti ayırt etmeksizin tüm belediyelere gönderilen bir yazı için 'CHP'li belediyelere kreşleri kapatın dediler' diye alenen yalan söylemek altı okun hangi ilkesinde var?"

BAŞARIR'DAN SERT TEPKİ: 'GERİZEKALI'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Varank'ın ifadelerini alıntılayarak yazının belgelerini paylaştı.

Başarır'ın paylaştığı belgede, "belediyelere bağlı kreş" ifadesinin geçtiği görüldü.