Resmi yazıyı paylaştı... İmamoğlu'ndan Bakan Tekin'e 'belgeli' kreş yanıtı: 'Ben kreş demedim anaokulu dedim' demek bu akla yakışır!

Yayınlanma: 25.11.2024 - 16:51

Güncelleme: 25.11.2024 - 17:05

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bir yazı göndererek belediyelere ait kreşlerin kapatılmasını talep etti.

Kısa sürede büyük tepkiye neden olan yazının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Haberlerin doğru olmadığı belirtilen açıklamada, bahsi geçen kurumların kapatılmasının değil, "kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiği"nin vurgulandığı belirtildi.

'ANAOKULU VEYA ANASINIFI GİBİ FAALİYET GÖSTEREMEZ'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediyelere, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esaslar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik’ ile belirlenmiştir. Bu kuruluşlar, okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunamaz. Yani anaokulu veya anasınıfı gibi faaliyet gösteremez."

İMAMOĞLU ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bakanlıkların belediyelere gönderdiği "kreşleri kapatın" yazısına sert tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Senin yazın vız gelir tırıs çıkar, hadi gel de kapat! Gel 150 tane kreşi kapat bakalım! Cesaretin varsa bekliyorum" diye seslenmişti.

BAKAN TEKİN REDDETTİ: 'KREŞLERLE İLGİLİ BİR YAZIMIZ YOK'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise A Haber'de yaptığı açıklamada 'kreş' iddialarına ve İmamoğlu'na yanıt vermişti.

"Kreşlerle ilgili hiçbir yazımız yok. Bahsettikleri yazı anaokulu ve anasınıfları ile alakalı" diyen Tekin, İBB Başkanı İmamoğlu'nu hedef almıştı.

Bakan Tekin, "Belediyelere gönderdiğimiz yazı Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi kreşlerle alakalı değildir. Neden 36 ay altında bakım adı altında hizmet veren kreşler bizim sorumluluğumuz dışındadır. Yani biz herhangi bir belediyeye kreşi kapatın, açın, şu kriterlere uygun kreş açın deme yetkimiz yok. Bunu ya bilmiyorlar ya biliyorlar ve toplumu manipüle etmek için söylüyorlar. Dolayısıyla bizim kreşlerle ilgili bir yazımız yok. O yazı anaokulu ve anasınıflarıyla alakalıdır. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu alenen yalan söylüyor" demişti.

"Belediyeler anasınıfı ve anaokulu açamaz" diyen Tekin, "Bunların eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesi mümkün değil, kapatılması gerekir. İmamoğlu hukuk devleti ne bilmiyor. Hukukta karşılığı olmayan bir iş yapıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN FLAŞ YANIT: RESMİ YAZIYI PAYLAŞTI

Tartışmaya dair bir flaş yanıt tekrar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

Bakanlığın belediyelere gönderdiği resmi yazıyı X hesabından paylaşan İmamoğlu, "Milli Eğitim Bakanı, 'gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil anaokulu ile alakalı' demiş. İşte resmi yazı burada. İlk satırdan itibaren belediyelerin kreşlerini dile getiriyor. Resmi yazıya kreş yazıp, sonra 'ben kreş demedim anaokulu dedim' demek bu akla yakışır. Ayrıca son satırdaki 'mezkur hüküm' ifadesi de kreşleri kapatmaya kadar gidecek bir ifadedir" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı, “gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil anaokulu ile alakalı” demiş. İşte resmi yazı burada. İlk satırdan itibaren belediyelerin kreşlerini dile getiriyor.



Resmi yazıya kreş yazıp, sonra “ben kreş demedim anaokulu dedim” demek bu akla yakışır. Ayrıca son… pic.twitter.com/xATQrTcPYj — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 25, 2024

İşte İmamoğlu'nun paylaştığı o resmi yazı...