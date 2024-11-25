CHP'li Özçağdaş'tan Bakan Tekin'e 'kreş' yanıtı: 'Tarikatın açtığını dert etmezken belediyelerin açtığıyla ne derdiniz var?'

Yayınlanma: 25.11.2024 - 17:42

Güncelleme: 25.11.2024 - 17:53

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bir yazı göndererek belediyelere ait kreşlerin kapatılmasını talep etmişti. Sonrasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kreşlerle ilgili hiçbir yazımız yok. Bahsettikleri yazı anaokulu ve anasınıfları ile alakalı" ifadelerini kullandı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ‘yalan söylemekle’ suçladı.

İmamoğlu’dan ise ‘Resmi yazıya kreş yazıp, sonra 'Ben kreş demedim anaokulu dedim' demek bu akla yakışır’ diyerek söz konusu resmi yazıyı paylaştı. Konuya ilişkin CHP Milli Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’tan da bir açıklama geldi.

'AMAÇ POLİTİK BİR HAMLE YAPMAK'

"Yoksul halk kesimleri ve büyükşehirlerde çalışan annelerle ve iktidarınızda açılmayan kreşlerle ne sorununuz var?" diyen Özçağdaş, "Bugün CHP’li belediyeler tarafından açılan kreş sayısı 653. AKP’li adaylar da bu kreşleri açacağını vaat etti, şimdi bu kreşleri kapatmaya çalışıyorsunuz ve kamuoyunu yanlış bilgilendirerek ‘Derdimiz kreşler değil anaokulları’ diyorsunuz.

Sayın genel başkanımızı okuduğunu anlamamakla suçlayan bakanın, yazdığının farkında olmadığını sanmıyorum. Sayın Yusuf Tekin, bu hizmetlerin hangi toplum kesimleri için ne kadar önemli olduğunun farkında. Amaç politik bir hamle yapmak" ifadelerini kullandı.

'KREŞLERLE NE DERDİNİZ VAR?'

Özçağdaş iktidara ve Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti: "Defalarca parti programınızda belirtmenize rağmen 5 yaşı neden zorunlu eğitim kapsamına almadınız? Okul öncesinde okullaşma oranını yüzde doksanların üzerine (3-5 yaş grubu dahil) çıkaracağınızı söylemenize rağmen neden çıkaramadınız? Bunu başarabilmek için gerekli okulları neden açamadınız?

Bir önceki bakan Mahmut Özer tarafından okul öncesi öğrencilere verilen yemekleri neden kaldırdınız? Tarikat ve cemaatlerin açtıkları okulları dert ve kontrol etmezken Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin belediyelerinin bu yoksul kesimler için açtığı kreşlerle ne derdiniz var?"

'GERÇEKLERİ PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Özçağdaş son olarak şunları söyledi: "Bundan önce de yeterince başarılı olmayan bakanlar oldu ama karşı siyasi partilere bu derece saygısızca, kaba, gerçekleri eğip,büken şekilde konuşan bir Milli Eğitim Bakanı olmadı. Sayın Bakan bilsin: Başarısızlıkları ile ilgili gerçekleri Türkiye ile paylaşmaya devam edeceğiz."