Ali Mahir Başarır’dan Süleyman Soylu’ya: 'Sen bu ülkeye yakışmıyorsun'

10 Eylül 2022 Cumartesi, 12:48

Süleyman Soylu’nun sınır dışı ettiği Vukotiç’in sınır dışı edilmesine rağmen İstanbul’da öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulunan CHP’li Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirdi.

'HER İŞİ YAPAN BİR BAKANLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Başarır, “Vukotiç’in (Sırbistan’daki bir suç örgütünün lideri olan) öldürüldüğünü öğrendik. Bu olaya benzer olarak geçmişte Afgan bir mafya liderinin Almanya’dan sınır dışı edilmesinden sonra Beşiktaş’ta yaşadığını açıklamıştık. İki askerimizi, canımızı diri diri yakan IŞID terör örgütüne mensup alçak iki militan İstanbul ve Gaziantep’te görülmüştü. Bir bakan, ülkesinin güvenliğinden, asayişinden sorumludur ama biz İçişleri Bakanlığı dışında her işi yapan bir bakanla karşı karşıyayız. Sayın bakan senin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki güvenlikten haberin var mı? Ne işi var bu insanların bizim ülkemizde? Vukotiç’i sınır dışı ettikten sonra takip ettin mi? Sen bir güvenlik sorunusun, ülkedeki güvenliği sağlayamıyorsun ve sağlayacağına karşı da hiç umudumuz yok. Türkiye’nin geleceği ve güvenliği için istifa etmelisin çünkü sen bu ülkeye yakışmıyorsun” dedi.

'SUÇLULARLA POZLAR VERİRSEN MAFYALAR DA ÜLKENE GELİR'

Mafya liderlerinin Türkiye’ye gelmesinde bir sebebin olduğunu belirten CHP’li Başarır, “Neden bu mafya liderleri, suç örgütü mensupları bu ülkede kalabiliyor? Çünkü İçişleri Bakanı'nın resim albümüne bakıyorlar. Bu ülkenin böyle bir İçişleri Bakanı var ve biz de herhalde böyle bir ülkede olmalıyız diye düşünüyorlar. Sen suçlularla böyle resimler, pozlar verirsen, bu mafyalar; Sırp mafya, Afgan mafya, IŞID terör örgütüne mensup caniler vs. bu ülkeye gelip yaşama hakkını kendinde görürler” diye konuştu.