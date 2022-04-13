Ali Rıza Demircan'dan pahalılıktan şikayet edenlere: Oh olsun

13 Nisan 2022 Çarşamba, 13:19

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın babası ilahiyatçı Ali Rıza Demircan, hayat pahalılığından şikayet edenlere "Oh olsun size!" diye seslendi.





Demircan, bir camide yaptığı sözkonusu konuşmanın ilgili bölümünün görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı. Demircan, konuşmasında dinleyenlerine hitaben şu ifadeleri kullanıyor:

"Neden hayat pahalılığından şikayet ediyorsun? Oh olsun sana! Oh olsun! Faize dayalı ekonominin olduğu yerde fakirlik olur. Nerede olursan ol, 10 bin liraya çıkar asgari ücreti yine feryada başlarsın. Neden, kim verecek asgari ücreti 10 bin lira olursa? Devlet verecek. Devlet 2 ay sonra ne diyecek? Doğrudan ve dolaylı vergilerle 'verin bakalım' diyecek. Özel sektör ne yapacak? O da ürettiği mallara ilave edecek. Hayat başlayacak yine aynı noktaya gelecek."

Laiklik karşıtlığıyla bilinen Demircan, 2021 yılında yazdığı bir yazısında laiklik ile FETÖ’yü bir tutmuş ve yeni anayasa çalışması yapan AKP’ye çağrıda bulunarak “Acilen yapılması gereken İslam’ı milletimizin demokratik tercihlerine sunabilmenin hukuki alt yapısını oluşturmaktır” demişti.