Ali Türkşen'den FETÖ'cülere 'sakın gelmeyin' tepkisi
Kumpas davalarda hapis yatan subaylardan Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, kendi video hesabından yaptığı paylaşımda “Aklınız varsa değil 15 Mayıs yılın hiçbir gününde buraya gelmeyi düşünmeyin. Çünkü hiç kimse olmasa bile ben sizi bekliyor olacağım” ifadelerini kullandı.
Açıklamaları sonrası
gazetemize konuşan
Türkşen, “Tehditleriyle
bizleri korkutacağını ve
ülkeyi sahipsiz sananlar
yanılıyorlar” dedi.
Ergenekon davasında 3.5 yıl hapis yatan Türkşen, “Muhalefet kanadında da doğrudan ya da dolaylı olarak bu kişilere olası iktidar değişikliği sonrası bazı sözler verildiğini gözlemliyorum” dedi.
Türkşen, “Bu
durumun da bizlerde
tedirginlik yarattığına
yönelik algı
yaratmaya çalışıyorlar.
Bizler buradayız. Her
durumda adil yargılama
istiyoruz. Ancak örgütle
bağı açık, 15 Temmuz’da
payı olan kişilerle ilgili
Türkiye Cumhuriyeti
her durumda hukuk
devleti olmanın gereğini
yapmalı” ifadelerini
kullandı
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