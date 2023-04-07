Ali Türkşen'den FETÖ'cülere 'sakın gelmeyin' tepkisi

Kumpas davalarda hapis yatan subaylardan Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, kendi video hesabından yaptığı paylaşımda “Aklınız varsa değil 15 Mayıs yılın hiçbir gününde buraya gelmeyi düşünmeyin. Çünkü hiç kimse olmasa bile ben sizi bekliyor olacağım” ifadelerini kullandı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00
Ali Türkşen'den FETÖ'cülere 'sakın gelmeyin' tepkisi
Abone Ol google-news

Açıklamaları sonrası gazetemize konuşan Türkşen, “Tehditleriyle bizleri korkutacağını ve ülkeyi sahipsiz sananlar yanılıyorlar” dedi.

Ergenekon davasında 3.5 yıl hapis yatan Türkşen, “Muhalefet kanadında da doğrudan ya da dolaylı olarak bu kişilere olası iktidar değişikliği sonrası bazı sözler verildiğini gözlemliyorum” dedi.

Türkşen, “Bu durumun da bizlerde tedirginlik yarattığına yönelik algı yaratmaya çalışıyorlar. Bizler buradayız. Her durumda adil yargılama istiyoruz. Ancak örgütle bağı açık, 15 Temmuz’da payı olan kişilerle ilgili Türkiye Cumhuriyeti her durumda hukuk devleti olmanın gereğini yapmalı” ifadelerini kullandı


kumpas Ali Türkşen fetö

İlgili Haberler

Çelebi'nin eski silah arkadaşı Ali Türkşen Cumhuriyet TV'ye konuştu

Çelebi'nin eski silah arkadaşı Ali Türkşen Cumhuriyet TV'ye konuştu

En Çok Okunan Haberler