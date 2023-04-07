Ali Türkşen'den FETÖ'cülere 'sakın gelmeyin' tepkisi

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 04:00

Açıklamaları sonrası gazetemize konuşan Türkşen, “Tehditleriyle bizleri korkutacağını ve ülkeyi sahipsiz sananlar yanılıyorlar” dedi.



Ergenekon davasında 3.5 yıl hapis yatan Türkşen, “Muhalefet kanadında da doğrudan ya da dolaylı olarak bu kişilere olası iktidar değişikliği sonrası bazı sözler verildiğini gözlemliyorum” dedi.

Türkşen, “Bu durumun da bizlerde tedirginlik yarattığına yönelik algı yaratmaya çalışıyorlar. Bizler buradayız. Her durumda adil yargılama istiyoruz. Ancak örgütle bağı açık, 15 Temmuz’da payı olan kişilerle ilgili Türkiye Cumhuriyeti her durumda hukuk devleti olmanın gereğini yapmalı” ifadelerini kullandı

