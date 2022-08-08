Çelebi'nin eski silah arkadaşı Ali Türkşen Cumhuriyet TV'ye konuştu

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:17

Bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin CHP ve Memleket Partisi'nin ardından AKP'ye katılacağını iddia edildi. İddialar sonrası Çelebi'ye eski silah arkadaşlarından ve birçok siyasetçiden tepki geldi.

Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğini söyleyen Cebeci, Cumhur İttifakı'nın FETÖ-PKK mücadelesinde tutarlı olduğunu belirtti. Ergenekon kumpasında 41 ay hapis yatan Cebeci ile, aynı davadan yargılanan eski silah arkadaşı Emekli Deniz Kurmay Albayı ve Emekli SAT Komandosu Ali Türkşen, Cumhuriyet TV'ye konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Mehmet Ali benim kardeşim. Altlı üstlü ranzarda yattık Hasdal Askeri Cezaevi'nde. Yakın zamanda kendisi benimle irtibata geçmek istedi, yoğundum telefonunu açamadım ancak mesajlaştık. Bir takım sıkıntıları olduğunu, 6'lı masanın çözüm üretemeyeceğini ve bir takım gelişmeler olduğunu söyledi. Biraz da üzgünüm keşke telefonu açsaydım ve konuşabilseydik, belki de bunları söyleyecekti. Arıyorum ancak telefonu kapalı. Bu iddiaları kendisinden teyit etmedim ancak belirli emareler var. Attığı tweetler veya tweetlerini silmesi...

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Bütün bunlar vardır ya da yoktur. Şu anda FETÖ ve PKK konusunda Cumhur İttifakı'nın dik bir duruş sergilediği, Millet İttifakı'nın böyle bir durum içerisinde olmadığını söylüyorsa, kendisine bunu sormak isterim çünkü bir çelişki var. AKP'nin FETÖ-PKK mücadelesinde karnesinin iyi olduğunu düşünmüyorum. Eğer kendisi bu yapının içerisinde olmayı tercih ettiyse, haburda kurulan çadır mahkemelerini, mitinglerdeki beyanatları, PKK ile ya da temsilcileriyle nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu, FETÖ örgütü üyelerinin AKP'nin büyük desteğiyle devlet kurumlarına yerleştirildiğini biliyoruz. Mehmet Ali'nin söylediğinden yola çıkarak, yalnızca bugün 'başarılı' tutum gösteriyor diye biz bu geçmişi sileceksek burda da bir tezat var. Desteklemem mümkün değil. Bizim başımıza bu işleri açan insanların elini kuvvetlendirecek bir yaklaşım içerisinde olması bana pek mantıklı gelmiyor. Bunları kendisine söylemek isterim. Çok üzgünüm.

"BİN PARÇAYA BÖLSENİZ BİR PARÇAM YANINDA DURMAZ"