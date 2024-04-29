Ali Yerlikaya'dan '1 Mayıs' açıklaması

Yayınlanma: 29.04.2024 - 11:07

Güncelleme: 29.04.2024 - 11:22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmayacağını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Toplantı ve gösteri yürüyüşü demokratik bir haktır. Ancak İstanbul için farklı bir durum var. Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için belirlenen yer ve güzergahlar arasında değil" dedi.

Yerlikaya, "Şimdiye dek 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik başvurusu yapıldı. Tamamına izin verildi. İstanbul genelinde de 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir. Ancak bu yıl bir konfederasyon ve bazı sendikalar Taksim'de buluşalım çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği açıklandı. Taksim Meydanı toplantı ve yürüyüşler için uygun değildir" açıklamasında bulundu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ 54 SOSYAL MEDYA HESABINDAN 'TAKSİM'E GELİN' ÇAĞRISI YAPIYOR"

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

* 1 Mayıs nedeniyle şimdiye dek 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik müraacatı yapılmıştır. Hepsine izin verilmiştir. İstanbul için burada parantez açmak istiyorum.

* İstanbul'da toplantı ve yürüyüş güzergahı valiliğimizce bu yıl 40 ayrı güzergah ilan edilmiştir. Geçmişte olduğu gibi işçi sendikalarının müracaat yaptığı yerlere izin vermiştir. Bazı işçi sendikaları da Taksim'e çağrıda bulunmaya devam etmişlerdir.

* Terör örgütleri de 54 sosyal medya hesabından 'Taksim'e gelin' çağrısı yapıyorlar. Taksim Meydanı, toplantı ve yürüyüş güzergahları arasında değildir. Çünkü Taksim ve çevresi toplantı ve gösteri için uygun değildir. Araç yoğunluğunun çok olduğu bu bölge kişi haklarının korunması yönünde ciddi riskler barındırmaktadır.

* 1 Mayıs'ın huzur ve güvenliğin sağlanması için toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. 42 bin 434 polisimiz görev yapacaktır. 1 Mayıs'ta İstanbul Valiliğine başvuran konfederasyon ve belirli sayıdaki temsilcileri Taksim anıtına çelenk bırakabilecek ve saygı duruşunda bulunabilecek.