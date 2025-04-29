Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e 'bant' yanıtı: Sana 'Özel' bir açıklama yapayım...

Yayınlanma: 29.04.2025 - 15:00

Güncelleme: 29.04.2025 - 15:06

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki duruşmasına katıldı.

Özel, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı sert sözlerle eleştirdi.

Ali Yerlikaya’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’ten emir aldığını ileri süren Özel, şöyle konuştu:

"Sen İstanbul Valiliği yaptığın sırada, Üsküdar’da, bugün burada yargılamaya çalıştığın, hatta o gün Üsküdar’daki işgalcilerden yumruk yiyen İBB bürokratları, Üsküdar’daki yılların süren işgalini kaldırıyordu. Halk bugünkü gibi Üsküdar Meydanı’nı korusun diye. Sen bu milletin şanlı ve şerefli polislerini Üsküdar’daki AK Partili, MHP’li, işgalci mafyaları korusunlar diye bu polisi alet ediyordun. Polisle nöbet tutuyordun. İBB, Üsküdar meydanındaki işgali kaldırmasın diye. Bugün herkes; Üsküdar’ın yarısı AKP’ye, yarısı CHP’ye yakın sakinleri, ‘Allah razı olsun Ekrem Bey’den, İBB’den. Şu Üsküdar Meydanı’nı bize geri aldılar’ diyordu. Çünkü siz o meydanın denizle temasını kesip, o meydanı kendinize yakın mafyatik büfelere, işgalcilere vermiştiniz."

"KAMERA KAYITLARINI SERVİS ETTİREN ALİ YERLİKAYA" İDDİASI

“Bugün Zıpçıktının birinden talimat alan Ali Yerlikaya’ya söylüyorum” diyen Özel, Ekrem İmamoğlu’yla eşinin yediği yemekten sonra kamera kayıtlarını servis ettirenin Ali Yerlikaya olduğunu ileri sürdü:

“Bütün uyarılara rağmen telefonlara çıkmayan, kaçansın. Aileye saldırıyı senin İstanbul Valiliği’nden biliriz Ali Yerlikaya. Ali Yerlikaya bak sen İçişleri Bakanısın, polis sana bağlı. Geçtiğimiz hafta salı günü Akın istedi diye adaletten uzak, sana yakın isimler gittiler Meridien Otel’in kamera kayıtlarını aldılar. Cuma günü hepsi basını servis edilmişti.”

ÖZGÜR ÖZEL’DEN, YERLİKAYA’YA: “SENİN GÖZÜNÜ BANTLAMAK LAZIM”

Koruma ekiplerinin bakanlığa bağlı olduğunu hatırlatan Özel, “Cumhurbaşkanı’nın girdiği yerdeki bütün kameralara bantlıyorlar. ‘Olmaz’ demişsin ya sana bütün Ankara’daki devlet büyükleri korumadaki görevli, bütün polisler gülüyor, kargalar da gülüyor. O bantları çeken polisler fırsatı olsa senin ağzını bantlar bu gafı yapmayasın diye. Bilseydi bunları söyleyeceğini ağzını bantlardı. Kardeşim polisin cebinde bant var, bantla geziyor. Niye geziyor? Devletin polisi kamerayı bantlayacak bantı niye cebinde taşıyor bantlamıyorsa? Bir de çıkmış önemli bir gazetenin başyazarına, Genel Yayın Yönetmenine, ‘Yok olmaz’ falan diye yalanlama da yapıyor. Senin gözünü bantlamak lazım, sevenlerin utanmasın diye. Kim olduğun tanınmasın diye” dedi.

“ALİ YERLİKAYA AĞZINA BANT KOY”

“Sizin ahlakınızda var aile ile uğraşmak” diyen Özel, şöyle devam etti:

“Senin ailenle senin FETÖ’cülerin uğraşıyordu, FETÖ’cülerin ailesiyle sen uğraştın. Şimdi bizim ailelerimize eli uzatma, o eli kırarız. Aileyle uğraşmak, kadınla uğraşmak, savaş ahlakında dahi yoktur. Ali Yerlikaya ağzına bant koy, bilmediğin konuda bir daha konuşma. Ali Yerlikaya’nın resmini gözünü bantlayarak koyun, tanınmasın, yakınları utanmasın.”

ALİ YERLİKAYA'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E JET YANIT

Son olarak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, CHP lideri Özel'e yanıt geldi.

X hesabından bir açıklama yapan Yerlikaya, "Daha iyi anlaman için sana 'Özel' bir açıklama da yapayım" diyerek Özel'e yüklendi.

Paylaşımına Emniyet'in de açıklamasını ekleyen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Daha iyi anlaman için sana 'Özel' bir açıklama da yapayım: Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. İki…Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz. Üç… Bantçı... Söylediklerin alçak bir iftiradır. Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, Milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor."