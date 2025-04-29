Özgür Özel'den Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin hastane önünde açıklama

Yayınlanma: 29.04.2025 - 13:21

Güncelleme: 29.04.2025 - 13:28

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedenyle yaklaşık 2 haftadır yoğun bakımda bulunan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye ziyarette bulundu.

Özgür Özel, ziyaret sonrası kameraların karşısına geçerek bir açıklamada bulundu.

Özel, şunları söyledi:

"DEM İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekilimiz Sayın Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu hep birlikte yakından takip ediyoruz. Bugün bir kez daha gelip hem sayın başhekimimizden hem de DEM Parti'nin değerli yöneticilerinden sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Aldığımız bilgi dün hastaneden yapılan kurumsal açıklama çerçevesindedir. En iyi dileklerimizi ilettik. Türkiye'de barış olsun, huzur olsun, kardeşlik olsun diye geçmiş bir ömür var. Verilmiş br mücadele var. Belki de artık bu mücadelenin semeresinin alınacağı, Türkiye'de silahların susacağı, terörün biteceği, annelerin gözyaşının dineceği bir sürecin arefesinde çok önemli bir görev üstlenmişti kendisi. Güzel kalbi bu tempoda onu biraz zorladı. Ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Türkiye'de bambaşka siyasi partilerden herkes dua ediyor. Biz bu duaların yerine gelmesini, sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Ailesine, sevenlerimize halkımıza bir kez daha en iyi duygularımızı iletiyoruz "

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Sırrı Süreyya Önder için dün tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder; bugün Hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. Gününde, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız.

Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz."