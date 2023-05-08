Ali Yeşildağ’dan, Mehdi Eker için yeni iddia: Bakanlığını soydu

Yayınlanma: 08.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.05.2023 - 03:00

Ekonomik kriz milyonların cebini yakmaya devam ediyor. Açlık sınırı asgari ücretin 1533 lira üzerinde. Etin kilosu 400, soğanın 30 lira. Yurttaş yaşam mücadelesi verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski koruması Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ’dan art arda itiraf videoları gelmeye başladı. Çektiği ikinci videoda AKP iktidarında 11 yıl tarım bakanlığı yapan Mehdi Eker’le birlikte şirket kurdukları iddiasında bulundu. Yeşildağ, “Bakan Mehdi Eker yıllarca kendi bakanlığını soydu. İçinde olmadığım, ispat edemeyeceğim hiçbir şeyi anlatmıyorum” dedi.

Yeşildağ’ın iddialarına göre 2009 yılında tarımsal kalkınma için Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye 3.5 milyar dolar fon aktarıldı. Bu fonla büyük tarım alanları kurularaktı. Ancak bunun yerine 8 şirket kuruldu. Eker bu şirketlerin yüzde 50 ortağı oldu. Tarım Bakanlığı’ndaki yolsuzluk faaliyetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da devam ettiğini belirtti.

(Ali Yeşildağ)

BÜYÜK PARA GÖTÜRDÜ

Yeşildağ çektiği videoda Eker’in tek başına çok büyük para götürdüğünü Erdoğan’ın fark ettiğini iddia etti. “Tayyip abi tek başına yemeyi sevmez” dedi. Yeşildağ, yine Mehdi Eker’in haber vermesi üzerine et ve tarım ürünleri ithal etmek için hazırlık yaptıklarını, kendi hazırlıkları bitince de iktidarın et ve tarım ürünlerinin ithalat yasağına son verdiğini ileri sürdü. Yeşildağ videoda şunları söyledi:

“İthal et ve bakliyat kararı sadece birkaç kişinin zengin edilmesi için alındı. AB hibe veriyor. ‘Tarımı geliştirin. Bu da alt yapı parası’ diyor. Bu para tarıma harcansaydı Hollanda olmuştuk. Bunların tek derdi ülkeyi soymak. Başka bir dertleri yok.”

İDDİALAR İÇİN SORUŞTURMA AÇILMASI İSTENDİ: YÜCE DİVAN’A GİTMELİ



Eski (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu: Yeşildağ’ın iddialarını ihbar kabul edebilirsiniz. Önemli olan soruşturmaya gittiğinizde kanıtları toplamak gerektiğidir. Bakan ve cumhurbaşkanı görevleriyle ilgili konularda Meclis soruşturması yapılıp Yüce Divan’a sunulması lazım. Bu gibi durumlarda genel mahkemelerin yetkili olabilmesi için AKP’nin bir çıkara dayalı suç örgütü gibi faaliyet yürüttüğünün sonucu çıkmalı. AKP bir parti mi yoksa çıkar amaçlı bir suç örgütü mü? 400 milletvekili ile de Yüce Divan’a gönderilebilir.

Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan: Ali Yeşildağ kendisi de bu fiilin içinde olduğunu söylemişse hakkında cumhuriyet başsavcılığı soruşturma açabilir, açmalıdır da. Bütün delillerin Cumhuriyet başsavcılığı tarafından toplamasında sorun yoktur.”

26. Dönem CHP milletvekili İlhan Cihaner: Yeşildağ’ın iddiaları somuttur. İhale komisyonu hakkında derhal soruşturma açmalı. İktidar değiştiğinde bu ifşalar artabilir, hukuki mekanizma yeniden gözden geçirilmeli.

Hanefi Avcı: Bu yolsuzlukların soruşturulmasını istiyorsak mevcut iktidara değil muhalefete oy vereceğiz. Bunu bimek gerekiyor.

Ekonomist Prof. Dr. Duran Bülbül: Hayvancılık yapmak isteyen üreticiden hayvan başına mera ücreti alındı. Böylece yerli üretim pahalı hale geldi. Üretici maliyeti karşılayamayınca et açığında ithalata yöneldiler. Türkiye tarımda ve hayvancılıkta fazla verirken AKP döneminde açık vermeye başladı. AKP iktidarı bilinçli bir şekilde Türkiye ekonomisini ve tarımını siyasi bir tercih olarak çökertti. Türkiye tarımda ve hayvancılıkta tamamen dışa bağımlı bir hale getirildi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Suiçmez: Kesilecek hayvan kalmayınca doğal olarak et fiyatı arttı. Artan talep de yurt dışından ithalatla çözülmeye çalışılıyor. Temel bitkisel ürünlerde de yemde de hayvancılıkta da dışa bağımlılığı kaldırıp yerli üreticiyi korumak gerekiyor.