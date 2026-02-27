Alican Uludağ'ın Ankara'ya sevk edildiği iddiası yalanlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında X hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "yargı organlarını aşağılama" suçlamalarıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Uludağ, 20 Şubat'ta İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ankara’dan İstanbul’a getirilen Uludağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

20 Şubat’ta çıkarıldığı hakimlik tarafından “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla tutuklanan Uludağ, önce Metris Cezaevi’ne, ardından 23 Şubat’ta Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Dün ise Uludağ'ın Ankara'ya sevk edildiği iddia edilmişti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından da duyurulan bu iddia yalanlandı. Uludağ’ın Silivri 9 No’lu Cezaevi’ne sevk edildiği, yüksek güvenlikli bölüme alındığı ve Ankara’ya sevkine ilişkin herhangi bir yazılı talimat olmadığı ifade edildi.