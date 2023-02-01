Alman milletvekilleri CHP Genel Merkezi'nde

Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) milletvekilleri ile CHP'li isimler, CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Toplantıda, iki parti arasındaki ilişkiler ve mevcut siyasi durum ele alındı.

ANKA
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 19:38
Alman milletvekilleri CHP Genel Merkezi'nde
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CHP milletvekilleri ile SPD milletvekilleri bugün Ankara’da CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Toplantıya CHP’den CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul milletvekili Ünal Çeviköz, İstanbul milletvekili Sibel Özdemir ve Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu katıldı. SPD’den ise milletvekilleri Nezahat Baradari, Derya Türk-Nachbaur, Michael Müller, Gülistan Yüksel, Macit Karamehmetoğlu ve Uli Grötsch katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, bir saatten fazla süren toplantıda iki parti arasındaki ilişkiler ve mevcut siyasi durum ele alındı.

Toplantıya Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) yetkilileri de katıldı.


Alman Almanya CHP Genel Merkezi

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