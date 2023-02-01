CHP'li Şahin: Bizim ortak metnimizde 'Şehir hastanelerini kapatacağız' diye bir ibare yoktur

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 15:18

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 15:35

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Grup Toplantısı'nda altılı masanın mutabakat metninde "şehir hastanelerini kapatma" vaadinin yer aldığını ifade ettiğini söyledi.

Şehir hastanelerinin kapatılacağı ifadesinin doğru olmadığını dile getiren Şahin, "Bizim ortak metnimizde 'Şehir hastanelerini kapatacağız.' diye bir ibare yoktur. Açılmış olan hastaneler elbette hizmete devam edecektir" diye konuştu.

Şehir hastanelerinin Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği ve yolsuzluğu olduğunu belirten Şahin, "Çünkü 25 yıl boyunca döviz bazında Amerika'nın, Avrupa'nın enflasyonu oranında milletimizin kaynaklarını yabancı, yandaş şirketlere aktarmak durumunda kaldığımız şirketlerdir. Şehir hastanelerinin devasa kamu zararı vardır. Bu projelerin maliyetlerinin çok yüksek olduğunu defalarca dile getirdik. AK Parti'nin şehir hastaneleri üzerinden yaptığı yolsuzluğun önünü keseceğiz, 'şehir hastanelerini kapatacağız' diyen kimse yok" dedi.

Erdoğan, bugünkü grup toplantısında altılı masanın mutabakat metnini hedef alırken "Bunlar, milletin onur kapısı haline gelen dünyanın takdirini kazanmış şehir hastanelerini kapatmayı, bünyesindeki kütüphanesi, kongre merkezi, sergi salonu, camisi ve diğer birimleriyle milletin malı olan Külliye'nin kapısına kilit varmayı, 3-5 muhterise koltuk ayarlamak için yeni bakanlıklar icat etmeyi, yapacakları zırvaları vaat diye oraya yazdılar" ifadelerini kullanmıştı.