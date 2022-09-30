Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz: 'Emperyalizm Avrupa'ya geri döndü'

30 Eylül 2022 Cuma, 16:56

Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'nde 3 Ekim Alman Birliği Günü resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, eşi Sheila Stanton, ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve eşi Sefire Cheryl Flake, diplomatlar ve misyon şefleri katıldı.

Büyükelçi ve eşinin davetlileri karşıladığı resepsiyonda Türkiye ve Almanya milli marşları okundu.

"DUVARIN YIKILMASI EŞSİZ BİR ARMAĞANDI"

Büyükelçi Schulz, Türk-Alman ilişkilerine ilişkin, "Türk-Alman ilişkileri eşsiz bir çeşitlilik ve yoğunluğa sahiptir. Hepsini temsilen birkaç başlığı saymak istiyorum. Pandemiyi önleyebilmiş ve normal bir yaşama dönmüş olmamız Türkiye ve Almanya arasındaki bilimsel iş birliğinin de başarısıdır. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı ile sayısız insan hayatını kurtardılar, tıp biliminde de muazzam bir ilerleme sağladılar. Ekonomik iş birliğimiz de bugün hiç olmadığı kadar yoğun. Bugün Türkiye'deki Alman şirketlerin sayısı 7 bin 800'ü geçmiş durumda. Ülkelerimizin ikili ticaret hacmi geçtiğimiz yıl yeni bir rekor kırarak 40 milyar euroyu aştı ve artış eğilimi de sürüyor. Ülkelerimiz arasındaki insani köprüler ise bizim için her zaman büyük öneme sahip olmuştur. Günümüzde kökleri Türkiye'de olan 3 milyonu aşkın insan Almanya'da yaşıyor. Bugün Almanya'nın birleşmesinin 32'nci yıl dönümünü kutluyoruz. Berlin duvarının yıkılması bizim için ve Avrupa için de eşsiz bir armağandı ve armağan olmaya da devam ediyor" dedi.

"EMPERYALİZM AVRUPA'YA GERİ DÖNDÜ"

Schulz, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız, yasa dışı ve tümüyle haksız saldırı emperyalizmin Avrupa'ya geri dönüşüne işaret etmektedir. Bugünün çok kutuplu dünyasının gelecekte de çok taraflı ve kurallara dayalı kalmasını istiyorsak Rus saldırganlığının galip gelmemesini sağlamalıyız. Almanya siyasi, ekonomik, insani yardım ve silah desteği ile Ukraynalı dostlarımız ile omuz omuza durmakta kararlıdır. Savaşın başından bu yana Türkiye'nin aldığı inisiyatifler için de minnettarız. Yaptırımlar gibi belirli konularda farklı yaklaşımlara sahip olsak dahi aynı temel hareket noktasını paylaşıyoruz; Rus saldırganlığı ve sonuçlarını kınamak. Son günlerde şahit olduğumuz kısmi seferberlik ve sahte referandumlar da dahil olmak üzere ciddi tırmanışlar ne yazık ki Rusya'nın bu savaşı sona erdirmeye niyeti olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla müttefikler ve ortaklar olarak birlik ve beraberliğimiz önümüzdeki aylarda daha da hayati önem taşımaya devam edecektir" diye konuştu.