ALO 191 Uyuşturucu Hattı'na başvuru patlaması: 6 ayda 41 bin 'imdat' çağrısı

Yayınlanma: 10.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.08.2023 - 03:00

CHP’li Emir, “Bağımlılık ile etkin mücadele yürütemeyen iktidar, Türkiye’nin geleceğini çöpe atıyor” dedi. Emir, uyuşturucu madde kullanmak veya satmak suçlarından güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısında da bir yılda yüzde 10’luk artış yaşandığını vurguladı.

Gençlerin uyuşturucu batağına düşmesine AKP iktidarının seyirci kaldığını söyleyen Emir, “2015’ten 2021 sonuna kadar ALO 191’e toplam 358 bin 627 çağrı yapılmıştı. 2022’de ise sisteme internet başvuruları da dahil edildi. Böylelikle uyuşturucu ve alkol bağımlılığı için yardım isteyen kişi sayısı 2015-2022 döneminde 1 milyon 88 bin 741’e ulaştı” dedi.

(Murat Emir)

‘ÇOCUKLAR TEHLİKEDE’

İktidarın, uyuşturucuyla mücadele etmek yerine gerçekleri gizlediğini belirten Emir, 2022’de, uyuşturucu madde kullanmak veya satmak suçlarından güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısı neredeyse yüzde 10’luk artışla 25 bin 465’ten 27 bin 78’e yükseldiğini söylerken 2021’de 999 olan 12-17 yaş arasındaki hükümlü çocuk sayısının 2022 sonu itibarıyla yüzde 37’lik artışla bin 373’e ulaştığını aktardı.

Emir, “Emniyet bütçesinde 2023 için narkotik suçlarla mücadele için 2 milyar 242 milyon 845 bin TL’lik bütçe ayrılmıştı. Yılın ilk 6 ayında yalnızca 130 milyon 767 bin TL harcanmış. Bu parayı nereye harcıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.