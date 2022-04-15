Alo Fetva Hattı'nda ramazan yoğunluğu: 'Yalan söylemek orucu bozar mı?'

15 Nisan 2022 Cuma, 15:25

Kars İl Müftülüğü'nde dini konularda hizmet veren "Alo Fetva" hattı, ramazan ayında da merak edilen soruları yanıtlıyor.

Ramazan dolayısıyla yoğunluk yaşanan hatta hizmet veren 5 din görevlisi, bugünlerde özellikle oruç konusunda merak edilen konularda sorunlara "çözüm" bulmaya çalışıyor.

Uygulamayla ilgili bilgi veren Kars İl Müftüsü Yusuf Eviş, fetva hattının bölgesel olarak nöbetleşe 24 saat esasına göre hizmet verdiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar doğrultusunda camilerde eski saf düzenine geçildiğini hatırlatan Eviş, şöyle konuştu:



"Bu yıl geçen sene kadar yoğun olmamakla beraber, özellikle Kovid-19 vakalarının düşmesinden dolayı cemaatimizle camide konuşabildiğimiz için kürsülerde verdiğimiz vaazlardan dolayı soru sayısında düşmeler oluyor. İlginç sorular da geliyor. 'Kripto parayla zekat verilir mi', 'Yalan söylemek orucu bozar mı', 'Saç ektirmek orucu bozar mı?' gibi sorular soruluyor. Astım hastalarından sorular alıyoruz. Hatta çağrılar geldiği gibi vatandaşlar camilerde de sorularını soruyor. Soruların olması vatandaşlarımızın dine karşı duyarlı ve hassas olduğunu gösteriyor."