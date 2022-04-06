Cumhuriyet TV hesapladı: Ramazan kolisi ne kadar tutuyor?

06 Nisan 2022 Çarşamba, 12:15

Ramazan ayı, temel tüketim maddeleri başta olmak üzere tüm ürünlere art arda gelen zamlarla başladı.



Cumhuriyet TV ekibi de içerisinde temel tüketim maddelerinin yer aldığı Ramazan kolisinin maliyetini hesapladı.

Ekibimizin hazırladığı koli tam 311 TL tuttu.

İşte o kolide yer alan temel tüketim maddeleri...