Alparslan Kuytul: 'Olayı MHP üstlendi, özel ekip kurmuşlar'

25 Mart 2022 Cuma, 09:36

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, Adana'da polisin Furkan Vakfı üyelerine yönelik sert müdahalesi ile ilgili açıklama yaptı.

DW Türkçe'de "Nevşin Mengü Soruyor" programına konuk olan Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı'nın olaylarda polisi provoke ettiği iddialarına ilişkin "Süleyman Soylu, açık ifade edeyim, açıkça yalan söylüyor" diye konuştu. "Yıllardan beri bize boyun eğdirmek istiyorlar. Boyun eğdiremedikleri için çıldırdılar ve bunu yaptılar" diyen Kuytul, "Yoksa biz hiçbir zaman polisi provoke etmedik, hiçbir zaman tahrik etmedik. Böyle insanlar değiliz" ifadelerini kullandı.

"POLİS MHP'NİN KONTROLÜNDE"

"Bu son hadisede, hepiniz gördünüz. Olayı tamamen MHP üstlendi" diyen Kuytul, "Polislerin zaten tamamen MHP'nin kontrolünde olduğunu bilmeyen yok. Zaten bize saldıran polislerin hepsinin bıyığından da MHP'li oldukları belliydi. Özel bir ekibi kurmuşlar, hepsi aynı görüşte ve çok doldurmuşlar gencecik Çevik Kuvvet polislerini. Bizim hakkımızda iftiralar atarak o genç polisleri oraya getirip bize saldırttılar" diye konuştu. Kuytul, hiçbir zaman devlet içinde ya da dışında bir tarikat veya cemaatin böyle bir saldırıyla karşılaşmadığını belirtti.

Kuytul "Baştan beri biz bu işin içerisinde kendine devlet diyenlerin olduğunu biliyoruz ve Türkiye'de gücün kimlerin elinde olduğu da bellidir. AKP'nin de artık gücünü kaybettiği belli" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI'NI DEVLET OLARAK GÖRMÜYORLAR"

"Türkiye'de devletin ne olduğunu kimse bilmiyor. Bu devlet politikasını kimler tayin ediyor, kendilerini ortaya koysunlar" diyen Kuytul, "Cumhurbaşkanı'nı devlet olarak görmüyorlar, hükümeti devlet olarak görmüyorlar. Bu yapılanların hepsini devletin yaptığını söylüyorlar" dedi. Kuytul, 2018 yılında tutuklandıktan kısa süre sonra Mahir Ünal'ın "Alparslan Kuytul'a hükümet değil devlet müdahale etti" dediğini belirtti. Kuytul "Bu devletin kim olduğunu onlar açıklasın" diye konuştu.

"Polisin hükümete değil devlete bağlı olduğu yönünde kamuoyunda açıklamalar olduğunu" söyleyen Kuytul, "Bizim bildiğimiz polis İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. İçişleri Bakanlığı da hükümetin bir üyesidir ve Cumhurbaşkanlığı'nın emrindedir, Cumhurbaşkanlığı'na bağlıdır. Ama demek ki durum öyle değil" ifadelerini kullandı.

Kuytul şeriat isteyip istemedikleri sorusuna verdiği yanıtta "İslam Medeniyeti'ni istediklerini, bunun İslam'ın kanunlarının yanı sıra insani ve ahlaki değerlerini de kapsadığını" söyledi.

'FETÖ' İDDİASI

Kamuoyunda FETÖ ile ilişkili olduğu iddiaları hakkında da Kuytul "Şu anki hükümet, Cumhurbaşkanı bile zamanında onlarla birlikteydi. Ben hiçbir zaman onlarla birlikte olmadım. Ben 1998'de onları çok şiddetle eleştirmiş birisiyim. Allah'ın tokadını yiyeceksiniz, yaptıklarınız yanınıza kalmayacak demiş birisiyim. 2000'li yıllarda da buna benzer konuşmalarım var" diye konuştu. "Zaten 15 Temmuz'da da darbeyi lanetlemiş birisiyim" diyen Kuytul "Onlar beni zaten hiç sevmezlerdi. Ben onlara yapılan zulmü, haksızlığı dillendirdiğim için böyle iftira atıyorlar" iddiasında bulundu.

"Bana dört örgütü yamamaya çalıştılar, böyle bir insan var mı dünyada? Hem FETÖ hem PKK hem DEAŞ hem El Kaide böyle bir insan var mı dünyada?" ifadelerini kullanan Kuytul, bu örgütlerle hiçbir ilişkisinin olmadığını belirtti.