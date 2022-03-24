Adana'da Furkan Vakfı üyelerine polisin sert müdehalesi AKP'de tartışmalara neden oldu

24 Mart 2022 Perşembe, 04:00

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında söylem ayrılığına yol açan “Furkan Vakfı” tartışması, AKP’nin MYK toplantısında da tartışmaya neden oldu.

Adana’da Furkan Vakfı’nın eylemindeki polis müdahalesi, AKP MYK’nin de gündemine geldi. Edinilen bilgiye göre, toplantıda bazı MYK üyelerinin, “polisin sert müdahalesinin yanlış olduğunu” belirterek Soylu’ya, “Siz devletsiniz, devlet orantısız güç kullanamaz” eleştirilerini yönelttiği ifade edildi. Bunun üzerine de Soylu, “Furkan Vakfı üyelerinin siyasi saiklerle öne çıktığı, eylemin de net şekilde provokasyon olduğu” tepkisini gösterdi.

Soylu’nun toplantıda, “bu vakfın dini değerleri suiistimal ettiğini” de anlattığına ve “bakanlığın yaptığı araştırmalarda Kuytul’un dış odaklarca da desteklendiği” bilgisini verdiğine işaret edildi. Toplantıda ayrıca muhalefetin “bu vakıf eylemi ve 28 Şubat süreci üzerinden hedef alındığı” da anlatıldı.

O POLİS "İNCELEMEDE"

Adana’daki Furkan Vakfı’nın eylemindeki “türbanlı polisin türbanlı bir başka kadına yönelik şiddetine” ilişkin görüntüler de sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. İçişleri Bakanlığı’nın, söz konusu görüntülerde yer alan polis hakkında da işlem yürüttüğü ve “bu görüntünün de provokasyon amaçlı bilinçli servis edilip edilmediğini de incelediği” iddia edildi.