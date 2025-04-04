Alparslan Türkeş'i anmasında dua eden imam bayıldı

MHP Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Alparslan Türkeş’i anma programı sırasında dua eden imam fenalaşarak bayıldı. Sağlık görevlileri tarafından müdahale edilen imamın tansiyon düşmesi sonucu fenalaştığı öğrenildi.

Alparslan Türkeş'i anmasında dua eden imam bayıldı
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İHA
Yayınlanma: 04.04.2025 - 15:43

MHP Aydın İl Başkanlığı tarafından partinin kurucusu Alparslan Türkeş’i anmak için parti binası önünde "lokma hayrı" düzenlendi.

Düzenlenen programda konuşmaların ardından duaya geçildi. İmam Lütfullah Güldemir, dua etmeye başladı.

Güldemir dua sırasında bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Güldemir’in sağlık durumunun iyi olduğu, tansiyonunun düşmesi sonucu fenalaştığı öğrenildi.


Etiketler: #Alparslan Türkeş #türkeş

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