Erdoğan'dan 'Alparslan Türkeş' paylaşımı
MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölümünün yıldönümü nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir paylaşım geldi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölümünün 28'inci yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj paylaştı.
Erdoğan mesajında "Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i ebedî âleme irtihalinin 28’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i ebedî âleme irtihalinin 28’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun. pic.twitter.com/2JsxjC4V9R— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 4, 2025
Etiketler: #Alparslan Türkeş #Recep Tayyip Erdoğan
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