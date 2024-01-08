Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş İYİ Parti'nin Adana adayı oldu
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, İYİ Parti'den Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.
İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında bir araya geldi. Toplantı saat 11.30'da İYİ Parti Genel Merkezi ek binasında başladı.
Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, aday tespit usulünü görüşerek aday listelerinin teslimine ilişkin görevlendirmeleri karara bağladı.
5 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU
31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde İYİ Parti'nin Manisa, Adana, Antalya, Kayseri ve Samsun büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu.
Buna göre; Manisa'da Gürhan Özcan, Adana'da Ayyüce Türkeş, Antalya'da Nesrin Ünal, Kayseri'de Kazım Yücel ve Samsun'da İmren Nilay Tüfekçi aday gösterildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ve Gülen sahiden kavgalı mı?
- ‘Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede?’ sloganları
- İstanbul'da kar yağışı tahmini değişti
- Elton John'dan Jackson hakkında sert itiraflar
- Bira fiyatlarına dev zam!
- 'Hilafet sancağı' taşıdılar!
- Hulki Cevizoğlu'ndan 'fotoğraf' açıklaması!
- İstanbul'a kar geliyor!
- İşte Kurum'un görev boyunca imza attığı skandallar!
- Eski İYİ Partili isimden İmamoğlu'na destek!