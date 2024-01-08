İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan Özgür Özel'in 'Can Atalay Mitingi' çağrısına yanıt

Yayınlanma: 08.01.2024 - 15:08

Güncelleme: 08.01.2024 - 15:17

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İYİ Parti Genel Merkez ek binada düzenlenen toplantıda İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Parti olarak 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara ve İstanbul adaylarını da bu ay bitmeden açıklayacaklarını kaydeden Zorlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in miting çağrısına da yanıt verdi.

Zorlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Asgari ücretin yetersizliği ortada. Ortalama ücretin asgari ücrete yakınsama trendini yaşıyoruz. Bunun nedeni de brüt ücret arttıkça iş veren maliyetinin artıyor olması. Bu durumun arkasında da artan vergi uygulaması yatıyor.

En düşük emekliği aylığı en az asgari ücret seviyesine getirilmesini ve seyyanen zam yapılamasını teklif ediyoruz. Kademeler arasında geniş bir sorun.

(Can Atalay için düzenlenecek miting) Katılmayacağız, şu an için aldığımız karar bu yönde."

NE OLMUŞTU?

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtaya başvurmuştu.

Yargıtayın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurusunda bulunmuş, mahkeme de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesince Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle yerel mahkemeye gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı.

İKİNCİ KEZ HAK İHLALİ KARARI VERİLMİŞTİ

Atalay'ın avukatları, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Atalay hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez başvuruda bulunmuştu.

Başvuruda, "Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" söylenmişti.

AYM ise Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermişti.

DOSYA İKİNCİ KEZ YARGITAY'A GÖNDERİLMİŞTİ

AYM'nin 'hak ihlali' kararına rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay'ın dosyası, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yargıtay’a gönderilmişti.

Yargıtay, "Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına ve karara uyulmamasına" karar vermişti.

CHP lideri Özgür Özel,14 Ocak’ta Tandoğan Meydanı’nda miting düzenleyeceklerini açıklamış ve siyasi partilere de mitinge katılmaları için çağrıda bulunmuştu.