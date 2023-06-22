Alpaslan Kavaklıoğlu kimdir? Yeni Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 16:11

Güncelleme: 22.06.2023 - 16:11

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Alpaslan Kavaklıoğlu, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Alpaslan Kavaklıoğlu kimdir? Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu kaç yaşında, nereli? İşte, Alpaslan Kavaklıoğlu hakkında merak edilenler...

ALPASLAN KAVAKLIOĞLU KİMDİR?

Alpaslan Kavaklıoğlu, 10 Mart 1962 yılında Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1985'te mezun olduktan sonra birçok ilçede kaymakam olarak görev yaptı. Erzincan ve Sakarya illerinde vali yardımcılığı yaptı. 12 Haziran Milletvekilliği seçimlerinde aday olmak için en son görev yaptığı Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü görevinden istifa etti ve bu seçimlerde 24. dönem Niğde milletvekili seçildi. TBMM İçişleri Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 18 Kasım 2014 tarihinde TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı olarak seçildi. 10 Ağustos 2018 tarihinde Millî Savunma Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Aralık 2019'da Japonya-Türkiye ilişkilerine sunduğu katkılardan ötürü Japonya hükûmeti tarafından "Altın ve Gümüş Yıldız Yükselen Güneş Nişanı" verildi.

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Alpaslan Kavaklıoğlu

Bilal Durdalı

Celal Sami Tüfekçi

Şuay Alpay