Nadir Alpaslan kimdir? Yeni Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 15:28

Güncelleme: 22.06.2023 - 15:28

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Nadir Alpaslan kimdir? Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan kaç yaşında, nereli? İşte, Nadir Alpaslan hakkında merak edilenler...

NADİR ALPASLAN KİMDİR?

Nadir Alpaslan, 1966 yılında Kırşehir'de dünyaya geldi. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuş, 1999 yılında Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu'nda iş hayatına başlamış, dört yıl süreyle Turizm Bakanlığı'nda Bakan Müşaviri ve İdari Mali İşler Başkanı olarak görev yapmıştır. 2003-2007 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı ve Bakan Müşaviri olarak devam etmiş, 2007 yılında Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı seçilmesi ardından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı olmuştur.

15 Nisan 2011 tarihinden bu yana Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçilince Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine devam etmiş ve 21 Temmuz 2018 tarihinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakan yardımcısı Adnan Ertem'in kayınbiraderidir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Batuhan Mumcu

Gökhan Yazgı

Nadir Alpaslan

Serdar Çam