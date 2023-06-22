Yayınlanma: 22.06.2023 - 13:49

Güncelleme: 22.06.2023 - 13:49

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Safa Koçoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcısı oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Safa Koçoğlu kimdir? Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu kaç yaşında, nereli? İşte, Safa Koçoğlu hakkında merak edilenler...

SAFA KOÇOĞLU KİMDİR?

Safa Koçoğlu, Rize'de doğdu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinden fakülte birincisi olarak mezun oldu. Mezun olduğu üniversitede tam burslu yüksek lisans öğrencisi olarak eğitimine devam etti. 2013 yılında "Vasiyet Tasarrufunun Hükümsüzlüğü" konulu yüksek lisans teziyle Özel Hukuk Anabilim Dalı ikincisi olarak mezun oldu.

2018 yılında "Boşanmanın Çocuk Açısından Sonuçları" konulu tez çalışması ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalından doktor unvanı aldı.

Özel sektörde bir süre avukat olarak çalışan Koçoğlu, kamuda görev aldı. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığında avukat, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında bakanlık müşaviri olarak çalıştı. Halihazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmakta olup arabuluculuk faaliyetlerini de öğretim üyeliği ile birlikte sürdürmektedir. 21 Haziran 2023 tarihli kararname ile Yeni Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Enes Eminoğlu

Halis Yunus Ersöz

Hamza Yerlikaya

Safa Koçoğlu