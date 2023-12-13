Alpay Özalan’a ve Cübbeli Ahmet’e kötü haber

13 Aralık 2023 Çarşamba

Arka Bahçe’nin kadim takipçileri hatırlar...

AKP Milletvekili Alpay Özalan ile Ahmet Mahmut Ünlü’nün yani namıdiğer Cübbeli Ahmet’in adliyelerde yarattığı yoğunluğu yazmıştım. İki isim de kendisine sosyal medyadan hakaret eden herkese dava açıyor, binlerce insanı şüpheli ya da sanık yapıyordu. Ceza almaktan korkanlar da iki isimle uzlaşma yoluna gitmeyi tercih ediyordu. Yani insanlar para vererek sanık olmaktan kurtuluyordu. Mevcut yasa bu uzlaştırma yöntemine izin veriyordu.

Dahası...

Binlerce dava dosyasının ciddi bir kazanç kapısı olmasının yanı sıra, bu suç duyuruları ile uğraşmak adliyede ciddi bir mesaiye yol açıyordu.

Ama görünen o ki “ünlülerin” bu gelir kapısı artık kapanıyor. Zira yakında yasalaşması beklenen yeni yargı paketinde oldukça kritik bir düzenleme var.

Buna göre, sosyal medya aracılığıyla işlenen hakaret suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinin ikinci fıkrası “uzlaştırma” kapsamından çıkarılıp “önödeme” sistemine sokuluyor. Yani...

Diyelim ki hakkınızda “internet üzerinden birine hakaret ettiğiniz” iddiası var. Mevcut kanuna göre, dava açılmadan önce uzlaştırmacı sizinle şikâyetçiyi anlaştırabiliyordu. Para verip yargılanmaktan kurtulabiliyordunuz.

Ama şimdi ise direkt savcılık size para cezası kesebilecek. Belirlenen miktarı taksitle de ödeyip hakkınızda dava açılmasının önüne geçebileceksiniz. Lakin vereceğiniz para bu kez “hakaret ettiğiniz” kişinin hesabına değil, devletin hazinesine gidecek.

Sözün özü...

Alpay Özalan’ın ve Cübbeli Ahmet’in davalardan edindiği zenginliğin sonu geliyor. Son bir iddia paylaşayım; A Haber spikeri Erkan Tan da bu yolla oldukça para kazanmış, onun için de kötü bir haber olacak bu yasa.

CHP’li Ali Kılıç’ın avukatından açıklama



Bu köşede CHP’li belediye başkanı Ali Kılıç ile onun yönetiminde olan Maltepe Belediyesi’ne dair yürütülen soruşturmaları ve bilirkişi raporlarını yazmıştım.

Bilirkişi raporunda şu tespit göze çarpıyordu:

“Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın malvarlığında kaynağı belirlenemeyen önemli bir artış görülmüş olup ilgilinin banka hesaplarında mevcut para miktarı ve nakit akışının ailenin geliriyle uygun olmadığı, geliriyle uygun kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar olduğu, başkaca somut belge ve bilgi elde edilmediği takdirde 5 milyon 155 bin 41 liranın 3628 sayılı kanunun 4. maddesinde belirtilen haksız mal edinme sayılması gerektiği, kanaat ve sonucuna varılmıştır.”

Başkan Kılıç’a görüşlerini sormuş ve kendisinin raporu “saçma ve temelsiz bulduğunu” da köşeme aktarmıştım.

Yazımdan sonra da Ali Kılıç’ın avukatı Elkan Albayrak hem bana açıklama gönderdi hem de sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Kılıç’ın yanıt hakkını kullanmıştım ancak saygı gereği yine de avukatının paylaşımlarını özetleyeyim:

-Bahse konu soruşturma 2019 yerel seçimlerinden 23 gün önce yapılmış, başkanı karalamaya yönelik somut bilgi içermeyen bir şikâyetten kaynaklıdır. Şikâyet dilekçesinde başkan ile birlikte sekiz kişi daha şikâyet edilmiştir. Belediye başkanlarının soruşturulması ayrı usule tabi olduğundan başkanın dosyası ile diğer şüphelilerin dosyası ayrılmıştır. Savcılık Ali Kılıç dışındaki şüpheliler ile ilgili olarak takipsizlik kararı vermiştir.

-Araştırma geriye doğru 9 yılı kapsar bir şekilde yapılmış, ayrıca Ali Kılıç’ın yıllar önce boşandığı eşinin ve bu eşinden olan reşit kızının mal varlıkları da buraya dahil edilmiştir. Ki bu kişiler uzun yıllardır Almanya’da yaşamaktadırlar. Rapor ile ilgili veriler toplanırken Ali Kılıç’a hiçbir şey sorulmamış, bilgi ve belge istenmemiştir. Dolayısıyla müvekkilin Almanya’da ve Türkiye’de ortağı olduğu şirketlerden gelen kâr payları ile ilgili bilgiler buraya dahil edilmemiştir.

-Ayrıca raporda mal beyanına ilişkin usulü eksiklik dışında bir tespit bulunmamakta olup herhangi bir yolsuz kazanç, rüşvet, haksız gelir vs. iddiası da yoktur.

