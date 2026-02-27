Alsancak limanı Albayrakların şirketine devredildi... CHP'li Akay: Şirket yalnızca bu limanın işletmesini almak amacıyla kurulmuş

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 2016 yılından bu yana Türkiye Varlık Fonu’nun bünyesinde bulunan İzmir Alsancak Limanı’nın, Albayrak Grubu’na ait Alport Alsancak Liman İşletmeleri AŞ’ye devredilmesine ilişkin açıklama yaptı. Akay, "2016 yılından bu yana Türkiye Varlık Fonu’nun bünyesinde bulunan İzmir Alsancak Limanı’nın, Albayrak Grubu’na ait Alport Alsancak Liman İşletmeleri AŞ’ye devredildiği ortaya çıkmıştır. Türkiye Varlık Fonu’nun, 18 Şubat 2026 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na yazdığı yazıyla yer tahsisine ilişkin süreci başlattığı anlaşılmaktadır" dedi.

Kamuya ait stratejik varlıkların belirli sermaye gruplarına aktarılmaya devam edildiğine dikkat çeken CHP'li Akay, "Süreç şeffaf değildir. İhale koşulları kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Gerekli denetim mekanizmaları işletilmemiştir. Türkiye Varlık Fonu’nun denetimi konusunda zaten ciddi soru işaretleri vardı. Sayıştay denetimine tabi olmaması ve şeffaflık eksikliği uzun süredir eleştirilmektedir. Şimdi de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Ege’nin ihracat kapısı ve stratejik lojistik merkezi olan İzmir Alsancak Limanı’nın işletmesi, ihale süreci kamuoyuna açıklanmadan Alport Alsancak’a devredilmektedir. Bu ihale hangi şartlarda yapılmıştır? İhale bedeli nedir? Ne kadar süreyle devredilmiştir? Yatırım taahhüdü ne kadardır? Rekabetçi ve şeffaf bir süreç işletilmiş midir?" diye sordu.

"KAMU VARLIKLARI ADRESE TESLİM YÖNTEMLERLE DEVREDİLEMEZ"

Akay, bu soruların hiçbirine kamuoyunun net bir yanıt alamadığını belirterek şöyle konuştu:

"Dahası, Alport Alsancak Liman İşletmeleri AŞ’nin 23 Ocak 2026 tarihinde, yani devir sürecinden hemen önce kurulduğu görülmektedir. Şirketin faaliyet konusu yalnızca Türkiye Varlık Fonu’na ait İzmir Alsancak Limanı ve bağlı lojistik merkezlerle sınırlıdır. Başka bir deyişle, şirket yalnızca bu limanın işletmesini almak amacıyla kurulmuştur. Şirketin ana sözleşmesinde de açıkça; Türkiye Varlık Fonu İzmir Alsancak Limanı ve bağlı lojistik merkezlerde bulunan tesis, bina, altyapı, üstyapı ve sahil taşınmazlarının yük limanı faaliyetleri kapsamında işletilmesi ve yönetilmesi amacı yer almaktadır. Tüm bu tablo, ihale sürecinin baştan itibaren kime verileceğinin belli olduğu yönünde ciddi şüpheler doğurmaktadır. Kamu varlıkları adrese teslim yöntemlerle devredilemez. İzmir Alsancak Limanı, belirli grupların değil milletindir. Şeffaflık, rekabet ve hesap verebilirlik bu ülkenin temel ilkeleri olmalıdır."