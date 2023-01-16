Altaylı'dan çok konuşulucak yazı: 'Kılıçdaroğlunun aday olmayacağı belliydi'
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili hayli ilginç bir iddiayı köşesine taşıdı. Altaylı, "CHP'li dostum 'Kemal Bey’in cumhurbaşkanı adayı olmayacağı çok önceden belliydi' diyor" diye yazdı.
2023 seçimlerine aylar kala altılı masanın adayının kim olacağı en büyük merak konusuyken Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan ilginç bir kulis haberi geldi.
Altaylı'nın "Kılıçdaroğlu'nun masasındaki rapor" başlıklı yazısında aktardığına göre, Eylül ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na özel olarak bir rapor hazırlandı.
Altaylı, "CHP’nin yol haritasının da kaynağı" diyerek nitelediği raporda “Parti genel başkanları Yapılanma Süreci’nde ‘Geçiş Süreci Karargahında’ yer almalı ve bu sürece ilişkin çalışmalarda temel politikaların korunması ve ‘İlkeli sınırlar içinde’ kalınması sağlamalıdır” diye yazdığı belirtti.
Rapora göre bunun hemen altında ise daha kuvvetli bir vurgu ile “Parti başkanları mutlaka meclis içinde yer almalı ve siyasetin yönetilmesini sağlamalı ve ülkenin siyasal, ekonomik, sosyal ve uluslararası ilişkilere ait konulara ve meselelere odaklanmalıdır. Diğer bir ifade ile parti liderleri kesinlikle meclisin içinde olmalıdır” deniliyor.
Altaylı, "Bana bu raporu ileten CHP’li dostum “Kemal Bey’in Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı çok önceden belli idi” diyor" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine “Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olur, partinin yeni lideri de TBMM’de olur. Bu rapor buna engel değil” dediğini belirten Altaylı, aldığı yanıtı şöyle ifade etti:
“Kemal Bey aday olursa bu kez CHP’de bir genel başkanlık yarışı başlar. Bu da seçim döneminde partinin iç meselelerine odaklanmasına neden olur. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde CHP’nin bir genel başkanlık yarışı ile konsantrasyonunun bozulmasını istemez.”
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