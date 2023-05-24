Alternatif Bilişim Derneği’nden Doç. Dr. Durna, sosyal medya ile ilgili uyarılarda bulundu: ‘Teyit etmeden paylaşmayın’

Yayınlanma: 24.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 24.05.2023 - 04:00

Alternatif Bilişim Derneği’nden Doç. Dr. Tezcan Durna'nın konuşmasından öne çıkan bölümler şöyle:

TROLL VE BOT HESAPLARA DİKKAT

Trolleri ve bot hesapları tamamen otoriter yönetimlerin emrinde kişiler ve hesaplar olarak görmemek gerekir. Trolleri ve bot hesapları eğlenceli ve sarkastik içerikler paylaşarak takipçi artırmaya çalışan sıradan yurttaşlar ile belli bir ideolojiye hizmet eden, belli iktidar çevrelerinin çıkarlarını meşrulaştırmak için profesyonel olarak çalışan kişiler ve kuruluşlar olmak üzere ikiye ayırmak mümkün.

TEYİT ETMEDEN PAYLAŞMAYIN

Sosyal medyada şüpheli bir içerikle karşılaşıldığında içerik paylaşılmadan önce mutlaka teyit edilmeli. Teyit etmek için birden fazla güvenilir referansa başvurulmalı. İçeriklerin başlığına takılıp kalmadan yerinde inceleme yapılmalı. Sosyal medyada anonim kalmak hak olmakla birlikte, anonim hesapların paylaştığı içeriklere karşı daha temkinli olunmalı. İstikrarlı bir şekilde mantıksal safsatalarla muhaliflere sataşan hesaplardan fazladan kuşkulanmak gerekir. Öte yandan gerçek hesapların da troll faaliyeti yürütebileceği unutulmamalıdır.

HERKES MAVİ TİK ALABİLİR

Trol ve bot hesapların düzenli ve uzun süreli saldırılarına maruz kalanların mutlaka bir uzmandan ve hukukçudan destek alması çok önemlidir. Gereksiz büyük harf kullanılmış paylaşımların yapıldığı hesaplardan fazladan kuşkulanmakta fayda vardır. Ücret ödeyen herkesin mavi tık alabileceği unutulmamalı. Mavi tiki olan hesaplar daha güvenilir değildir.

NEFRET SÖYLEMLERİNE DİKKAT EDİN

Tezcan Durna’ya göre bir gönderide aşağıdaki maddelere rastlanıyorsa bu içeriklere şüpheyle yaklaşılmalı: