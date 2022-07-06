Altı partinin göç sorununu çözmek için oluşturduğu komisyonda terör tehlikesi masada

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

6’lı masanın göç sorununu çözmek için oluşturduğu komisyon yarın ikinci defa bir araya gelecek. Parti kurmayları hangi başlıklar üzerine çalışılacağına yönelik ortak bir yol haritası belirleyecek.

Edinilen bilgiye göre, Demokrat Parti masaya, “sığınmacıların oluşturduğu kayıt dışı ekonomi” ve “burada yetişen yeni nesli” getirecek. Cumhuriyet’e konuşan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, “Biz daha çok gençler üzerine odaklanıyoruz. Okul dışı ciddi bir kayıp nesil var. Bu çocukların geleceği Türkiye’de nasıl olacak? Çünkü ilerde öfkeli bir nesil oluşabilir. Bu yeni terör unsurlarına neden olabilir ve bu nedenle karşımıza çok ciddi bir milli güvenlik sorunu çıkabilir” dedi. Sorunu Ege ziyaretleri üzerinden örneklendiren Aksoy, “Çok büyük bir başıboşluk var. Hiç konuşmadığımız Afganlar, Pakistanlılar var. Manisa’da baro ziyaretimizde bize Afganların Afganları kaçırdığı, fidye istediğini anlattılar. Suç unsurları kendi aralarında dönmeye başlamış. İnsan kaçırma, fidye olayları. Bu insanları biz Türkiye’ye entegre edemeyiz” ifadelerini kullandı.

"TEK ÇÖZÜM DİPLOMASİ"

Ekonomi açısından da sığınmacıların kaçak çalıştırıldığına dikkat çeken Aksoy, “Kayıt dışı bir ekonomi oluşmaya başladı. Bununla etkin bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor” dedi. Suriye ile normal ilişkilerin kurulmasını istediklerini vurgulayan Aksoy, “Tek çözüm diplomasidir. Bu insanların da kendi öz yurtlarında yetişmesi gerekiyor. Buraya değil, kendi topraklarına entegre olmalılar. Suriyelilerin burada bir geleceği yok, gelecekleri kendi topraklarında. Burada kalmaları kendi geleceklerini de bizim geleceğimizi de etkileyecek” diye konuştu.