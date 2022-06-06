Altı muhalefet partisi, 'seçim güvenliği' için Türkiye Barolar Birliği’nde
Altı muhalefet partisinin kurmaylarının oluşturduğu Seçim Güvenliği Komisyonu'nun bugün saat 12.00’de yapacağı açıklama ile şimdiye kadar seçim güvenliği konusunda yürütülen çalışmaların ayrıntıları kamuoyu ile paylaşılacak.
Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması için bir araya gelen altı muhalefet partisinin kurmaylarının oluşturduğu Seçim Güvenliği Komisyonu bugün saat 12.00’de, Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) açıklama yapacak.
Partiler, şu ana kadar, “seçim takvimi açıklanana kadar yapılacak çalışmalar”, “seçim takvimi açıklandıktan sonra yapılacak çalışmalar”, “seçim günü yapılacak çalışmalar” ve “oy kullanmadan sonraki süreçler” olmak üzere dört ana başlık ve bu ana başlıkların altında 24 alt başlık belirlemişti. Bugün yapılacak açıklamada ise yapılan bu çalışmaların detayları kamuoyu ile paylaşılacak. Bir sonraki liderler zirvesinin İYİ Parti’nin ev sahipliğinde yapılacağı için hazırlanan bu raporu da İYİ Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat’ın okuması bekleniyor. Ayrıca, 6’lı masanın, “güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci”, “göç sorunu”, “ekonomi” gibi konularda oluşturduğu diğer komisyonların da bu ay, İYİ Parti Genel Merkezi’nde toplanacağı öğrenildi.
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