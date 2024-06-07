Altı yıldır süren FETÖ’nün Ergenekon hâkimleri davasında sanıklar mahkemeye çıkarılamıyor

Yayınlanma: 07.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.06.2024 - 04:00

FETÖ’nün Ergenekon kumpası davasında görev alan savcı ve hâkimlerin “görevi kötüye kullanma, hürriyeti tahdit, suç uydurma, evrakta sahtecilik” suçlamalarıyla yargılandıkları davaya Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nde önceki gün yapılan duruşmayla devam edildi. Altı yıldır süren dava kapsamında Ergenekon kumpası davasının görüldüğü ve kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin eski başkanı Hasan Hüseyin Özese, üye hâkim Hüsnü Çalmuk ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel başta olmak üzere hâkimler Sedat Sami Haşıloğlu, Ercan Fırat, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ile savcılar Zekeriya Öz, Nihat Taşkın, Mehmet Murat Dalkuş ve Mehmet Murat Yönder yargılanıyor.

Sanıklardan Pekgüzel ve Özese duruşmaya yine katılmadı. Sanıklardan sadece Hasan Çalmuk ile katılanlardan İbrahim Özcan, Murat Yücel, Erdal Şahin ve Muhterem Bağcı duruşmada hazır bulundu. Pekgüzel, geçen aylarda esasa ilişkin mütalaaya karşı yaptığı savunmayı yarıda keserek son beş duruşmaya katılmıyor.

‘ÖLÜMÜ MÜ BEKLEYECEĞİZ?’

Davanın katılanlar, Özese ve Pekgüzel’in kaçtığına yönelik iddialarını sürdürürken mahkeme başkanı ise son beş duruşmadır “bir dahaki celsede hazır edilmek üzere” müzekkere yazılması kararını tekrarladı. Duruşmaya katılanlardan Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Nusret Senem’in vekili avukat Erkin Etike, Pekgüzel’in tutuklanmasına ilişkin mahkemeye dilekçe sundu.

Mahkeme başkanı, “gelen evraka” ilişkin ifadelerini almak için sanık ve tanıklara söz hakkı verdi. Bu kapsamda konuşan İbrahim Özcan, “Mahkemeniz aç-kapa mı yapacak?” sorusu salonu gerdi. Mahkeme başkanı Özcan’ın ifadelerine karşı “Sözlerinize dikkat edin” çıkışında bulundu. Uyarılara karşın ifadesini sürdüren Özcan, Yargıtay 12. Ceza Dairesi’ndeki tazminat dosyalarının bir an önce Tazminat Komisyonu’na gönderilmesini istedi. “Mağduriyetlerimiz devam ediyor” diyen Özcan, “Biz mağduriyetlerimizi burada da dile getiremezsek nerede dile getireceğiz? Davayı siyasetçilerin emellerine kurban etmeyin. Biz altı yıldır kaç kilometre yol geliyoruz ama sanıklar ortada yok. Onları hazır edemediniz” diye konuştu. Mahkeme başkanının “Talebiniz anlaşıldı” yanıtına karşı Özcan ise “Taleplerimizi kabul etmiyorsunuz, karar da vermiyorsunuz. Adaletin yerine gelmesi için ölümü mü bekleyeceğiz?” diye sordu.

Savcının karar verilmesine yönelik esas hakkındaki mütalaasının ardından mahkeme başkanı ara kararını açıkladı. Başkan, sanıklar Özese ve Pekgüzel’in bir sonraki duruşma hazır edilmesi için tekrar talimat mahkemelerine yazı yazılması kararını verdi. Başkan, Özcan’ın isteklerinin ise reddedildiğini ve duruşmanın 26 Haziran’a ertelendiğini açıkladı.