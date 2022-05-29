Altılı lider dördüncü kez bir araya geldi

29 Mayıs 2022 Pazar, 19:28

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadinde bulanan altı siyası parti dördüncü kez bir araya geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu buluştu.

Buluşmaya ilk olarak saat 19.00’da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal geldi. Uysal’dan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Merkezi’ne ulaştı. Saat 19.05’te DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın gelmesiyle birlikte bütün liderler bir araya gelmiş oldu. Davutoğlu, bütün liderleri kapıda karşılayarak onlarla fotoğraf çektirdi.

MASADA 4 GÜNDEM MADDESİ VAR

Halk Tv'de yer alan habere göre toplantının öne çıkan 4 gündem maddesi şöyle:

- Seçim güvenliği için parti temsilcilerinden oluşan komisyonun hazırladığı rapor ve önerileri toplantının öncelikli gündem maddelerinden biri. Seçmen listelerinin kontrol edilmesinden seçim gecesi sandıkların beklenmesine, sonuçların tasnif edileceği dijital altyapıdan sandık üyelerinin dağıtılmasına kadar bir dizi önlemin hayata geçirilmesi için yapılacak organizasyonun ayrıntıları ele alınacak.

- Parlamenter sisteme geçiş sürecinin temel prensipleri ele alınacak. Bu kapsamda liderlerin ortak imzasıyla 28 Şubat 2022'de yayınlanan 'Yarının Türkiye'si için... Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' başlıklı deklarasyonun altının doldurulması için yapılması gerekenler konuşulacak.

- Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı belirlenmese bile adayın açıklanacağı takvimin netleştirilmesi yönündeki talebi masanın gündem maddelerinden biri.

- Altılı yapının içinden farklı seçim ittifaklarının çıkma ihtimali, resmi gündem başlıkları arasında olmasa da liderlerin konuşması beklenen konulardan biri. İttifak olasılıklarının masanın parlamenter sisteme geçiş ve ortak cumhurbaşkanı adayı belirleme yönündeki iradesini etkilememsi ise altı partinin ortak tavrı olarak öne çıkıyor.